Con Bentornati al Sud Castellabate sogna un nuovo boom turistico

Arriva la conferma del ritorno sul grande schermo di Bisio e Siani con Bentornati al Sud e a Castellabate già si prevede un nuovo boom turistico

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Dopo anni di indiscrezioni e attese, arriva finalmente la conferma: ‘Bentornati al Sud’ è in fase di sviluppo. Il terzo capitolo della saga vede di nuovo coinvolti Claudio Bisio e Alessandro Siani e torna a guardare a Castellabate, il borgo che aveva fatto da sfondo al primo film. In assenza di anticipazioni su trama e calendario, l’annuncio restituisce concretezza a un progetto a lungo ipotizzato e riporta al centro una delle commedie più riconoscibili del cinema italiano, pronta a ripartire dai suoi luoghi simbolo.

Bisio e Siani tornano a Castellabate per Bentornati al Sud

Il nuovo film ‘Bentornati al Sud’ entra nella fase di sviluppo con una certezza: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano a condividere il set. I due attori sono chiamati nuovamente a interpretare i personaggi che hanno segnato il successo dei capitoli precedenti, creando una continuità narrativa esplicita con ‘Benvenuti al Sud’ e ‘Benvenuti al Nord’.

La conferma del progetto arriva durante il TG5, per voce dell’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta, che certifica l’avvio ufficiale dell’iter produttivo. Al momento non vengono diffusi dettagli su trama, calendario delle riprese o data di uscita, ma l’annuncio segna un passaggio chiaro: il film si farà.

La scelta del set è ricaduta su Castellabate, il borgo del Cilento rappresenta infatti un riferimento identitario per la saga, un luogo che ha contribuito in modo determinante alla costruzione dell’immaginario del primo film e il ritorno sullo stesso territorio rafforza il legame tra il nuovo capitolo e l’eredità narrativa precedente.

Dal punto di vista creativo, il progetto si colloca in un contesto diverso rispetto a quello di sedici anni fa. Il confronto tra Nord e Sud, elemento centrale dei primi film, si inserisce oggi in un’Italia attraversata da trasformazioni sociali, economiche e culturali profonde e il nuovo racconto è chiamato a misurarsi con questo cambiamento, mantenendo una cifra popolare ma dialogando con il presente.

Il boom turistico a Castellabate dopo Benvenuti al Sud

Il ritorno del set a Castellabate riporta l’attenzione sugli effetti che il primo film ha avuto sul territorio. Dopo l’uscita di ‘Benvenuti al Sud’, il borgo cilentano ha registrato una crescita rilevante in termini di visibilità e presenze, affermandosi come meta riconoscibile anche per un pubblico che, fino ad allora, non aveva un legame diretto con l’area.

Il cinema si è inserito in un contesto già ricco di identità. Fondato nel XII secolo e collocato nel cuore del Cilento, Castellabate unisce una forte impronta storica a un paesaggio che alterna mare, macchia mediterranea e architetture medievali.

Il centro storico, compatto e curato, conserva una trama di vicoli, archi e piazze che restituisce una dimensione autentica della vita quotidiana, entrata progressivamente nell’immaginario legato al film.

A rafforzare questa percezione contribuiscono i belvedere affacciati sulla costa, le piazze del borgo antico e le architetture simboliche come il castello, nato con funzione difensiva e oggi parte attiva del circuito culturale locale.

Accanto a questi elementi convivono luoghi legati alla dimensione contemporanea del paese, dal porto alle frazioni costiere, fino ai percorsi che collegano il centro storico all’entroterra.

Con ‘Bentornati al Sud’, questo processo potrebbe riattivarsi. Il nuovo film si inserirebbe in una fase in cui il turismo esperienziale e il racconto dei piccoli borghi assumono un ruolo sempre più centrale nelle politiche di valorizzazione territoriale. In questo quadro, il cinema continua a rappresentare uno strumento capace di rafforzare l’identità di un luogo e di renderla riconoscibile a un pubblico ampio, ben oltre i confini locali.