Benedetta Parodi denunciata a Bari: colpa dei ricci di mare

Il tour di Benedetta Parodi ha fatto tappa a Bari, dove la conduttrice ha assaporato per strada dei ricci di mare "appena pescati": scatta la denuncia

Impegnata nel suo tour alla scoperta dello street food pugliese, Benedetta Parodi è incappata in un piccolo “incidente” di percorso. La conduttrice sta pubblicando su Instagram il suo viaggio in Puglia, dove ha assaporato alcune delle più gustose prelibatezze locali da consumarsi direttamente per strada. Il video che la vede alle prese con i ricci di mare a Bari, tuttavia, ha scatenato non poche polemiche. Tanto che ora scatta la denuncia: ecco cos’è successo.

Benedetta Parodi e i ricci di mare a Bari

Sui profili social di Benedetta Parodi è recentemente comparso un video, pubblicato il 7 novembre 2025, in cui la conduttrice ha condiviso con i suoi fan i momenti più “gustosi” dell’ultima tappa del suo tour pugliese. La Parodi è infatti stata a Bari un paio di settimane prima, e nel cuore della città vecchia si è concessa alcuni assaggi della gastronomia locale. “Street food a Bari. Focaccia, panzerotti, sgagliozze… qui la felicità ha il sapere della tradizione” – si legge nella didascalia a commento del video.

La conduttrice ha assaporato gran parte delle specialità tipiche baresi, approfittandone per visitare alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Dapprima le sgagliozze un piatto di patate, riso e cozze, per poi passare alle due gustose varianti di focaccia – quella tradizionale e quella con le patate. La Parodi, prima di concludere con un’abbondante porzione di fritti misti, si è recata al molo San Nicola per provare il crudo di mare. Qui si è concessa ostriche, tagliatelle e ricci di mare con il pane: “Dal pescatore al consumatore” – ha detto Benedetta.

Tra i commenti entusiasti dei suoi fan, c’è anche chi ha notato un particolare non irrilevante: “In Puglia è vietato pescare i ricci, quindi o sono appena pescati illegalmente o non sono appena pescati”. In effetti, da febbraio 2023 è stato introdotto il divieto di pesca per i ricci di mare, considerati una specie a rischio di estinzione, e tale normativa rimarrà in vigore fino al 5 maggio 2026. Quelli che si possono consumare a Bari sono unicamente i ricci pescati in altre località italiane o estere, poiché il divieto non si estende alla vendita dei prodotti provenienti da fuori regione.

Perché Benedetta Parodi è stata denunciata

Consumare ricci di mare a Bari, dunque, non è vietato: lo è però la pesca di questi prodotti ittici, quindi il piatto di ricci che Benedetta ha assaporato direttamente sul molo ha provenienza illegale o, semplicemente, non è appena stato pescato in acque pugliesi. A questo proposito, arriva la denuncia da parte di Home Restaurant Hotel, piattaforma leader nella tutela del Made in Italy e nella legalità del settore home food. Il Ceo Gaetano Campolo ha dichiarato di aver formalmente depositato un atto di denuncia-querela contro Benedetta Parodi e “tutti i soggetti, pubblici e privati (tra cui, in via presuntiva, il Comune di Bari) che hanno commissionato e diffuso il reel promozionale sui canali social.

Due sono le accuse: oltre ad aver consumato ricci di mare che, come la Parodi stessa dice nel video, sono appena stati pescati ove vige un divieto di pesca per la tutela della specie, la conduttrice avrebbe promosso le attività artigianali di Arco Basso, che di recente sono state coinvolte nella “truffa delle orecchiette”. “Questo video non è folklore, è la divulgazione sfacciata di illegalità. Chiediamo alla Procura di accertare il coinvolgimento dei fondi pubblici del Comune di Bari, che, se confermato, configurerebbe un grave danno erariale per aver finanziato l’abusivismo e la violazione delle leggi” – ha affermato Campolo.