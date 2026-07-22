Belen Rodriguez ad Albarella: come si accede all'isola privata

Al riparo da occhi indiscreti, Belen Rodriguez si gode le vacanze con la famiglia sull'esclusiva isola di Albarella: ecco dove si trova e come vi si accede

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Quest’anno, l’estate di Belen Rodriguez è davvero movimentata: prima si è concessa una vacanza romantica in Grecia, assieme al suo nuovo compagno Gaetano Fidanzati, quindi è tornata a Milano e vi ha trascorso qualche giorno, giusto il tempo di festeggiare il compleanno di sua figlia Luna Marì. E ora la showgirl argentina si rilassa con la famiglia nella splendida cornice di una delle sue località italiane preferite, dove finalmente può godersi qualche giorno al riparo da sguardi indiscreti. Si tratta dell’esclusiva isola privata di Albarella, praticamente una delle tappe fisse delle vacanze estive di Belen. “Inespugnabile” dai più curiosi – e dai paparazzi -, è il luogo ideale per un po’ di relax. Ecco dove si trova e come vi si accede.

Belen Rodriguez in vacanza sull’isola di Albarella

Nonostante gli impegni televisivi alle porte, con le registrazioni delle nuove puntate di “Tu Si Que Vales”, Belen Rodriguez trova del tempo da trascorrere assieme alla famiglia. In questa rovente estate, che l’ha già vista “in trasferta” in Grecia per una vacanza romantica con il fidanzato Gaetano, la showgirl ha scelto come meta italiana l’isola di Albarella. È qui che, già da alcuni anni, ama godersi momenti di qualità con le persone che ama, ben protetta dai flash dei paparazzi e dalle occhiate dei più curiosi. L’isola è infatti un vero e proprio resort esclusivo, accessibile solamente a poche persone.

Come testimoniano le più belle foto che la showgirl argentina ha condiviso su Instagram, l’isola ospita una splendida villa familiare dove Belen si è concessa qualche giorno di relax. Con lei anche mamma Veronica e papà Gustavo, suo fratello Jeremias, sua sorella Cecilia con il marito Ignazio Moser e – ovviamente – i bambini. La villa è un vero gioiellino dotato di tutti i comfort, con una grande area esterna caratterizzata da un patio, una sala da pranzo all’aperto, un barbecue, un forno per le pizze e un’incantevole piscina privata. Dove si trova questo angolo di paradiso?

Dov’è l’isola privata di Albarella e come si accede

L’isola di Albarella è affacciata sul mar Adriatico, all’interno del Parco Regionale del Delta del Po. Ricade nel comune di Rosolina, in provincia di Rovigo, ed è un’oasi privata super esclusiva: conta poco più di 150 abitanti, che possono godere di un angolo riservato e immerso nella vegetazione mediterranea. Oggi l’isola è principalmente votata al turismo, e da sempre mantiene la fama di luogo dove è davvero possibile trovare la propria privacy. Accedervi, infatti, non è poi così facile: sebbene Albarella sia ben collegata alla terraferma da un ponte, quest’ultimo è costantemente monitorato da guardie private che consentono l’ingresso solo alle persone autorizzate.

Come si può arrivare sull’isola di Albarella? Bisogna obbligatoriamente essere in possesso di una tessera da esibire al casello: possono ottenerla soltanto coloro che hanno una casa sull’isola o un posto barca nel suo piccolo porticciolo. In via temporanea, la tessera viene consegnata anche a coloro che prenotano un soggiorno ad Albarella e agli ospiti invitati sull’isola da chi è proprietario di un immobile. Insomma, nessuna persona non preventivamente autorizzata può mettervi piede, garantendo la massima riservatezza a chi vi soggiorna. È davvero il luogo ideale per chi, come Belen Rodriguez, ogni tanto vuole staccare la spina ed evitare i paparazzi.