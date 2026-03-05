Belen verso la cittadinanza italiana: che esame dovrà sostenere

A più di 20 anni dal suo arrivo in Italia, finalmente Belen si prepara per il grande passo: a breve sosterrà l'esame d'italiano per ottenere la cittadinanza

Manca solo un ultimo dettaglio per poter completare la procedura di richiesta della cittadinanza italiana: Belen Rodriguez, che si è trasferita nel nostro Paese quando era ancora giovanissima (e quasi sconosciuta), si sta preparando per sostenere l’esame d’italiano. Tutti gli altri requisiti sono già stati ampiamente raggiunti, e anzi la showgirl argentina avrebbe potuto presentare la sua domanda ormai da molto tempo. Adesso è arrivato il momento tanto atteso: scopriamo per quando è stata fissata la data dell’esame.

Belen pronta per l’esame d’italiano

Nata in Argentina nel 1984, Belen Rodriguez ha iniziato a lavorare per alcune agenzie di moda quando era ancora giovanissima. E, sulla scia di un successo che sembrava ormai a portata di mano, nel 2004 si è trasferita in Italia, per sfruttare al massimo alcune opportunità lavorative. Da quel momento, non ha più lasciato la città di Milano, che ha rappresentato per lei un importante trampolino di lancio: dalle copertine delle riviste glamour alla televisione, il passo è stato breve. Oggi Belen è una delle showgirl più apprezzate del piccolo schermo, e ha persino fatto qualche apparizione al cinema.

Nonostante sia residente in Italia da oltre 20 anni, tuttavia, la Rodriguez non ha mai fatto richiesta per la cittadinanza. Il motivo non è chiaro – sebbene, in una recente intervista, abbia lanciato quella che sembra una frecciatina al suo ex Stefano De Martino, parlando di scelte di vita che l’hanno portata in una direzione sbagliata. Ora i tempi sono maturi, ed è quasi tutto pronto per poter ottenere il passaporto italiano. I requisiti ci sono (quasi) tutti: residenza stabile e ininterrotta in Italia per almeno 10 anni, reddito dimostrabile e nessun precedente penale. Manca soltanto l’ultimo passaggio, che renderà formale il termine dell’iter burocratico. Si tratta dell’esame d’italiano.

Dove e quando Belen sosterrà l’esame per la cittadinanza italiana

Per poter richiedere la cittadinanza, occorre dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua italiana (viene considerato idoneo il livello B1): Belen Rodriguez si sta dunque preparando per l’esame, che le servirà come ultimo passaggio prima di avere il passaporto italiano. Certo, per lei sarà solamente una formalità, essendo ormai nel nostro Paese da tanti anni e avendo imparato molto bene la nostra lingua, che le è servita per arrivare in televisione. Ma siamo sicuri che un po’ d’ansia ci sarà ugualmente, visto che la Rodriguez considera un traguardo davvero importante ottenere la cittadinanza nel Paese che ha scelto per costruire la sua carriera e la sua famiglia.

Sui dettagli riguardanti l’esame, c’è ancora il mistero. A svelare qualcosa è il settimanale “Chi”, sulle cui pagine si legge che la prova di italiano dovrebbe tenersi nei primi giorni di aprile 2026. Anche il luogo in cui Belen sosterrà l’esame non è stato rivelato, sebbene con tutta probabilità si tratti di un istituto scolastico di Milano. Manca dunque pochissimo per l’ultimo step di un lungo percorso burocratico che, finalmente, porterà la showgirl argentina a sentirsi ancora più italiana. Non le resta che attendere queste ultime settimane, preparandosi a superare un esame che le darà la tanto agognata cittadinanza.