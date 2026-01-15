Belen cambia casa: vivrà in un palazzo storico di Milano

Trasloco in vista per Belen Rodriguez: la showgirl argentina sarebbe in procinto di cambiare casa e trasferirsi in un palazzo storico di Milano

Il 2026 inizia con un trasloco per Belen Rodriguez: la showgirl argentina, infatti, sarebbe in procinto di cambiare casa e trasferirsi in un palazzo storico di Milano.

Belen Rodriguez cambia casa: trasferimento in un palazzo storico di Milano

Le indiscrezioni che riguardano l’imminente trasferimento di Belen sono state riportate da ‘Novella2000’: un trasloco che segue il ritorno in Italia dopo le vacanze trascorse alle Maldive, insieme a un gruppo di amici.

La Rodriguez vive da tempo a Milano: nel mese di ottobre del 2024 si era trasferita all’ultimo piano di uno stabile situato in pieno centro, in un complesso di nuovissima costruzione: dopo nemmeno due anni, però, la showgirl è pronta a cambiare ancora.

L’annuncio, a suo tempo, arrivò con un post pubblicato su Instagram, nel quale la showgirls scrisse: “Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte, sono molto felice”. Nei commenti Belen rivelò di aver scelto di restare a Moscova, centralissima zona di Milano presente nella classifica dei quartieri più cari d’Italia insieme a Garibaldi e Porta Nuova.

Secondo le ultime voci, Belen starebbe di nuovo facendo i bagagli per trasferirsi con i figli in un palazzo storico di Milano, nello stesso quartiere dove abita adesso e poco distante dalla sua attuale abitazione. Non sono stati rivelati, almeno per il momento, i motivi del trasloco: l’ultimo anno è stato per lei ricco di sfide ma anche molto impegnativo e probabilmente un nuovo spazio dove vivere con i figli potrebbe rappresentare fonte di nuove energie.

Il 2026 di Belen: ritorno speciale al Festival di Sanremo

Le indiscrezioni circa l’imminente trasloco di Belen Rodriguez arrivano all’inizio di un anno che la vedrà tornare a calcare il palco del Festival di Sanremo: stavolta non come conduttrice ma come performer accanto a Samurai Jay, uno dei big in gara.

L’anticipazione è arrivata nelle scorse settimane da parte di Luca Dondoni, intervenuto al podcast ‘Pezzi’ per parlare dell’attesissima kermesse musicale: “C’è un’ospite che vedremo tutte le sere, perché fa parte della canzone che Samurai Jay porta in gara. È una canzone abbastanza ritmata. E a un certo punto, una sera seduta in platea, una sera seduta al lato del palco, una sera seduta tra l’orchestra, una sera seduta non so dove, apparirà una bellissima donna, che inviterà Samurai Jay a cantare un pochino più lento. Chi è questa donna? Sarà quella di Belen Rodriguez”.

Per Belen Rodriguez, tra gli influencer più seguiti su Instagram in Italia, si tratta di un gradito ritorno a Sanremo, già solcato in due diverse edizioni: l’esordio risale al 2011, quando fu co-conduttrice di Gianni Morandi insieme a un’altra bellezza della tv, Elisabetta Canalis. In quell’occasione il Festival vide la vittoria di Roberto Vecchioni con il brano “Chiamami ancora amore”.

Un anno dopo, nel 2012, la Rodriguez e la Canalis tornarono a sorpresa sul palco del Teatro Ariston nella prima serata della kermesse musicale: la co-conduttrice scelta era la modella Ivana Mrazova che però dovette rinunciare a causa di una cervicalgia. A vincere quell’edizione fu Emma con la canzone “Non è l’inverno”, davanti ad Arisa con “La notte” e Noemi con “Sono solo parole”.