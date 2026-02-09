Belen cambia casa a Milano ma non può comprarla: il motivo

Nuovo trasloco per Belen Rodriguez, che ha deciso di cambiare casa - pur sempre rimanendo a Milano: stavolta però è in affitto, scopriamo perché

Sebbene sia passato appena un anno e mezzo da quando Belen Rodriguez annunciava, con grande entusiasmo, di aver comprato casa a Milano, per la splendida showgirl argentina è già tempo di cambiare nuovamente. Queste prime settimane del 2026 l’hanno vista impegnata in un trasloco che, secondo le indiscrezioni, non la porterà molto lontana da dove ha abitato finora. Belen ha sempre amato l’eleganza dei quartieri più chic di Milano, ed è ancora una volta qui che ha scelto di vivere con la sua famiglia. Ma in quest’occasione ha deciso di non comprare casa, bensì di andare in affitto: il motivo, a quanto pare, è piuttosto delicato.

Dove si trova la nuova casa di Belen a Milano

Anno nuovo, vita nuova: il 2026 porta una ventata di aria fresca per Belen Rodriguez, non solo dal punto di vista lavorativo. Se nei prossimi giorni la showgirl argentina sarà impegnata al Festival di Sanremo, dove avrà un ruolo davvero speciale, anche nella sua vita privata c’è gran fermento. Alcune voci avevano già rivelato, qualche settimana fa, che Belen era indaffarata in un nuovo trasloco: sulle pagine del settimanale “Oggi” era stata immortalata assieme ai figli Santiago e Luna Marì e al padre Gustavo davanti al portone di quella che sarebbe la sua nuova abitazione, seguita dalla fida colf e dalla sua amica Patrizia Griffini, entrambe con pacchi e valigie.

Secondo le prime indiscrezioni, la conduttrice si sarebbe trasferita in un appartamento situato all’interno di un prestigioso palazzo, e avrebbe profuso tutto il suo impegno nel curarne, sin nei minimi dettagli, la sistemazione degli interni. La nuova residenza di Belen si trova a Brera, uno dei quartieri storici di Milano, cuore pulsante del lusso e dell’eleganza meneghina. Si riconferma così la predilezione della Rodriguez per il capoluogo lombardo, soprattutto nei suoi luoghi più chic e alla moda. Finora, infatti, lei e i suoi figli avevano vissuto a poca distanza, nel quartiere di Moscova. Appena un anno e mezzo fa, Belen scriveva su Instagram: “Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte, sono molto felice”.

Quel trasloco, per cui all’epoca si era fatta aiutare da Stefano De Martino, sembra ormai un lontano ricordo. La showgirl ha già voltato pagina, lasciando la casa che aveva comprato con tanto entusiasmo e scegliendo un appartamento nel cuore di Brera, forse per dare un taglio con il passato e guardare fiduciosamente al futuro. Gli ultimi periodi, in effetti, sembrano essere stati piuttosto travagliati per la Rodriguez, sia dal punto di vista lavorativo che personale – da poco è mancato il suo ex suocero Enrico De Martino, nonno del figlioletto Santiago, che ha lasciato un profondo vuoto nel cuore dei suoi cari. E forse proprio le difficoltà recenti hanno costretto Belen ad una scelta particolare: andare in affitto, invece di acquistare casa.

Perché Belen non può comprare casa

Qui si entra nuovamente nel campo delle indiscrezioni: come mai Belen non può comprare casa a Milano? Il motivo lo rivela Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter dedicata al gossip: “Una scelta obbligata, ci dicono, e dovuta anche agli introiti che sono calati negli ultimi anni” – si legge sui social del giornalista. Dalla conduttrice argentina non arriva alcuna conferma (né alcuna smentita) delle voci a riguardo, ma a quanto pare la Rodriguez ha davvero optato per un affitto invece di effettuare un nuovo acquisto.