I Beckham scelgono l’Italia per le vacanze estive a bordo dello yacht Seven dal valore di 7 milioni di euro, progettato su misura per la famiglia

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

L’estate italiana sta accogliendo ospiti d’eccezione, tra cui David e Victoria Beckham: insieme ai figli Romeo e Cruz, stanno trascorrendo alcuni giorni lungo le coste della Toscana a bordo del loro yacht di lusso. L’arrivo in porto non è passato inosservato, complice la fama internazionale della coppia e la presenza dell’imbarcazione che, per dimensioni e valore, attira l’attenzione di turisti e residenti.

Quali sono le tappe italiane del viaggio estivo dei Beckham

Il legame della famiglia Beckham con l’Italia dura da anni e, anche in questa stagione, la penisola fa da sfondo alle loro vacanze. L’itinerario alterna momenti in mare a soste sulla terraferma, alla scoperta di località che uniscono paesaggi unici, cucina di qualità e ospitalità esclusiva.

La famiglia è approdata l’11 agosto a Cala Galera, all’Argentario, in un pomeriggio di sole che ha reso ancora più scenografico l’arrivo; l’approdo ha rappresentato la prima tappa di un soggiorno che ha unito relax, bagni in mare e serate in compagnia, con lo sfondo del litorale toscano.

Non è stata la prima volta che i Beckham hanno scelto la regione: in passato, la coppia aveva già visitato la costa tirrenica. La famiglia, dopo la sosta all’Argentario, ha proseguito verso una villa situata nell’entroterra toscano, dove ha previsto di trascorrere parte delle vacanze immersa nella natura. La scelta della campagna ha permesso di alternare la vita di bordo a giornate scandite da passeggiate, cucina locale e momenti di tranquillità, lontani dall’attenzione mediatica.

Negli ultimi anni, le tappe italiane dei Beckham hanno incluso anche altre mete rinomate, come la Costa Smeralda e le isole minori del Tirreno. Nel 2024, ad esempio, la Sardegna era stata al centro delle cronache mondane per la loro presenza, con festeggiamenti privati e uscite in mare. Una continuità che testimonia un legame consolidato con l’Italia, nato ai tempi dell’esperienza calcistica di David Beckham a Milano e mai interrotto.

Com’è fatto e quanto vale lo yacht da sette milioni dei Beckham

L’imbarcazione che accompagna la famiglia in questa tappa è il Seven, un modello extralusso realizzato dai cantieri Riva di La Spezia, parte del gruppo Ferretti; lungo circa 30 metri, è stato progettato in collaborazione con Officina Italiana Design e personalizzato seguendo le indicazioni della coppia.

L’imbarcazione è stata definita un “piccolo palazzo di cristallo” da Alberto Galassi, amministratore delegato del gruppo Ferretti, in riferimento alle sue linee eleganti e all’uso predominante di superfici vetrate che aprono la vista sul mare. Il nome, Seven, rende omaggio al numero di maglia indossato da David Beckham durante la sua carriera e al secondo nome della figlia Harper.

Lo yacht è dotato di cinque cabine, arredi in toni chiari, spazi ampi e dettagli ricercati come vasi di rose fresche. La combinazione di tecnologia e design lo rende una vera e propria residenza galleggiante, con un valore stimato di circa 7 milioni di euro.

Come già accaduto in passato, in luoghi come la Sardegna, la Liguria e la Puglia, dopo la permanenza in Toscana, non è escluso che i Beckham proseguiranno abbiano il loro viaggio lungo altre tratte italiane o nel Mediterraneo.