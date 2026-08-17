I Beckham sono tornati a Portofino: la dedica speciale

Portofino, il bellissimo borgo sul mare che ricorda la loro storia d'amore: David e Victoria Beckham sono tornati in questo loro "luogo speciale"

Sono passati quasi 30 anni da quando, in quel lontano 1997, il grazioso borgo marinaro di Portofino fece da sfondo ad una nascente storia d’amore tra le più belle e famose del mondo. È qui, infatti, che David Beckham e l’allora Victoria Adams – oggi ha assunto il cognome di suo marito – decisero di trascorrere una delle loro primissime fughe romantiche, quando ancora nessuno sapeva della loro unione. E adesso la coppia torna sul luogo del “misfatto”, tappa della loro vacanza in Italia. Sui social, appare una dedica speciale che omaggia proprio Portofino.

David e Victoria Beckham in vacanza a Portofino

In queste ultime ore, passeggiando per le vie di Portofino ci si potrebbe imbattere nientemeno che in David Beckham e sua moglie Victoria: i coniugi sono in vacanza in Italia, una delle loro mete preferite, e hanno scelto la splendida località ligure per via di un ricordo speciale che riguarda l’inizio della loro storia d’amore. La perla del Golfo del Tigullio, con la sua piazzetta affacciata sul mare e le decine di casette colorate, ha fatto da sfondo ad una delle loro primissime fughe romantiche.

Nel 1997 la loro relazione era ancora segreta, una scelta che Victoria Beckham ha più volte ricordato come fortemente voluta per far sì che la coppia potesse godere della massima privacy lontana dalle luci dei riflettori. All’epoca, i due piccioncini avevano soggiornato presso l’hotel Splendido Portofino per la loro fuga d’amore. Oggi, David e Victoria sono ospiti dello stesso albergo, dove affondano i loro più dolci ricordi. Tra incantevoli passeggiate al tramonto, lunghe gite in yacht e cene a base di pesce, la loro vacanza è un vero idillio per celebrare una storia bellissima.

La dedica dei Beckham a Portofino

Tornare a Portofino è come fare un salto indietro nel tempo, a quelle primissime settimane d’amore. David Beckham ha voluto ricordare quei momenti con alcune splendide foto su Instagram, accompagnate da una dedica al borgo ligure: “29 anni fa siamo venuti a Portofino in questo hotel, prima che chiunque sapesse che ci stavamo frequentando, ed eccoci di nuovo qui. Portofino ’97”. Poche parole, che nascondono un sentimento profondo per i meravigliosi panorami del Golfo del Tigullio e per ciò che rappresentano. Anche Victoria ha condiviso qualcosa sui social: “Di nuovo a Portofino dove abbiamo avuto inizio nel 1997, ti amo” – ha scritto, taggando suo marito David.

Le parole del sindaco di Portofino

La presenza di David e Victoria Beckham a Portofino non poteva certo passare inosservata, così come quella di un’altra celebrità internazionale che in questi giorni sarebbe stata avvistata tra le stradine del borgo. Si tratta di Dua Lipa, che lo scorso giugno ha celebrato il suo matrimonio in Sicilia e si è poi concessa una lunghissima luna di miele tra le bellezze italiane. Pare che la cantante abbia accompagnato una sua amica che presto si sposerà, e avrebbe soggiornato proprio presso lo Splendido Hotel nella notte del 14 agosto.

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha rilasciato una lunga dichiarazione riportata su “Primocanale”, felice di ospitare personalità internazionali: “Portofino si conferma protagonista assoluta di questa estate. Le visite di Victoria e David Beckham e di Dua Lipa sono solo l’ultima testimonianza di un fascino che continua ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo, ma anche grandi personalità internazionali che scelgono il nostro borgo per trascorrere qualche giorno di vacanza.

In questi anni abbiamo lavorato perché Portofino fosse sempre più bella, accogliente, aperta e accessibile a tutti. Ed è forse questa la sua forza: essere una destinazione internazionale e iconica, capace però di accogliere pubblici diversi e di regalare a ciascuno un’esperienza speciale. Portofino è per tutti e sa accontentare tutti, senza perdere la propria identità e la propria unicità. Una perla conosciuta in ogni angolo del mondo che, estate dopo estate, si conferma la regina del turismo italiano.

Un grazie particolare va infine a tutte le persone che lavorano durante l’estate per garantire servizi, accoglienza e attenzione ai nostri ospiti: dagli operatori turistici e commerciali a chi ogni giorno si prende cura del borgo. È anche grazie al loro impegno se Portofino riesce a mostrarsi al mondo nella sua veste migliore”.