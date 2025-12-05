Se c'è Batman ci comportiamo meglio: lo studio in metro a Milano

Le persone si comportano meglio se c'è Batman in metropolitana: i risultati di uno studio condotto dai ricercatori dell'Università Cattolica di Milano

I cittadini di Milano si comportano meglio se in metro c’è Batman: non è uno scherzo, ma il risultato di uno studio condotto dall’Università Cattolica. Per alcuni giorni, sulla linea della metropolitana milanese, si è aggirato un uomo travestito da Cavaliere Oscuro: una presenza che ha reso più gentili le persone.

Con Batman in metro ci comportiamo meglio: lo studio

I risultati dell’effetto Batman sono stati pubblicati sulla rivista npj Mental Health Research e hanno dimostrato come un elemento a sorpresa possa incidere sulla psiche delle persone in un contesto quotidiano come quello della metropolitana.

Lo studio è stato condotto dalla Cattolica, indicata come una delle migliori università d’Italia secondo la classifica Times Higher Education 2026, sotto la guida di Francesco Paganini, professore di psicologia clinica. In base all’esperimento, i ricercatori sostengono che trovarsi di fronte a una situazione non consona, andrebbe a disattivare quella sorta di ‘pilota automatico’ inserito per ripetere le stesse azioni di tutti i giorni.

Per alcuni giorni, dunque, tra i seggiolini della metropolitana di Milano si è aggirato un uomo travestito da Batman: la sua presenza è bastata a modificare il comportamento delle persone, rendendole più gentili di fronte al Cavaliere Oscuro che evidentemente, pur trattandosi di un personaggio di fantasia, riesce a mettere in soggezione i normali cittadini.

Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, gli psicologi dell’Università Cattolica hanno portato a termine una serie di esperimenti in un ambiente controllato come quello della metropolitana di Milano, studiando attentamente la reazione di 138 diversi passeggeri. Ogni scenario è stato ripetuto due volte: una con Batman presente, l’altra senza il supereroe mascherato, così da poter analizzare come potessero cambiare i comportamenti.

I ricercatori hanno notato che in contesti simili, la presenza di Batman faceva aumentare i cosiddetti comportamenti prosociali, vale a dire la tendenza ad aiutare gli altri: il timore di doversela vedere con il paladino di Gotham City, insomma, ha spinto in molti a essere più gentili verso il prossimo.

Gli esperimenti alla presenza del Cavaliere Oscuro

Uno degli esperimenti ha visto protagonista una ricercatrice salita sul vagone della metropolitana con un bambino in grembo. Nello scenario in cui non c’era Batman, solo il 37% delle persone ha lasciato il proprio posto alla donna con il bambino, ma quando la stessa scena è stata ripetuta, facendo entrare l’alter ego di Bruce Wayne, nel vagone della metro, la percentuale è salita: con il supereroe presente, il 67% dei viaggiatori ha invitato la donna a sedersi al proprio posto.

Il focus della ricerca non era incentrato sulla presenza di Batman, ma su come la rottura della quotidianità possa modificare i comportamenti delle persone. A tal proposito bisogna precisare che il 44% delle persone che si sono alzate dal sedile per lasciare posto alla donna con il bambino in grembo, ha dichiarato di non aver notato il supereroe mascherato: ciò potrebbe indicare che per il cervello non sia necessaria una piena consapevolezza dell’evento che disturba la routine quotidiana.

La presenza del paladino di Gotham City potrebbe aver scatenato uno sviluppo morale nei passeggeri della metro milanese e il professor Paganini ha dichiarato al riguardo: “La figura di Batman potrebbe aver accresciuto la rilevanza dei gesti cavallereschi, in linea con l’effetto che hanno i supereroi”.