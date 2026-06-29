Bassetti e la polemica sull'acqua in Italia: "Prezzi indecenti"

Sui social il dottor Matteo Bassetti ha lanciato la polemica sui prezzi dell'acqua in Italia che il noto medico infettivologo ha definito "indecenti"

Il dottor Matteo Bassetti ha lanciato una polemica sui prezzi dell’acqua in Italia, definiti “indecenti” in un video condiviso sui social.

Bassetti e la polemica sui prezzi dell’acqua in Italia

Bassetti ha utilizzato il proprio profilo ufficiale di Instagram per parlare del problema legato ai prezzi dell’acqua in Italia: lo ha fatto con un video girato all’esterno dell’aeroporto di Malpensa, dove ha raccontato di aver pagato 2,90 euro per una bottiglietta d’acqua da mezzo litro.

Il medico, nel video, ha dichiarato: “Non è possibile che negli aeroporti e sulle autostrade, mezzo litro di acqua costi 2,90 euro. Quando l’acqua costa di più delle aranciate e della coca cola vuol dire che siamo all’inizio dell’inciviltà di un Paese, quindi questo è un Paese che sta diventando profondamente incivile, come lo sono altri Paesi”.

E ancora: “L’acqua deve avere un prezzo politico e non può costare più di un euro per mezzo litro, ovunque si sia. Bisognerebbe fare una legge su questo, perché è l’unico modo che si ha per difendersi dagli zuccheri, per difendersi dai problemi della nostra e della vostra salute, per la salute di tutti”.

“È l’inizio dell’inciviltà – ha proseguito Bassetti – siamo diventati come l’America di trent’anni fa, quando comprare una coca cola costava ancora un dollaro e una bottiglia d’acqua costava un dollaro e mezzo”. Nel post correlato al video, il medico ha poi scritto: “L’acqua non può costare più della aranciata e della coca cola. Negli aeroporti e nelle autostrade i prezzi sono indecenti e indegni di un paese civile!”.

Le reazioni social

Il video pubblicato su Instagram dal dottor Matteo Bassetti ha generato nel giro di poche ore centinaia di condivisioni e migliaia di like e commenti. Come succede puntualmente in questi casi, il post è stata l’occasione per creare anche un dibattito tra i tanti utenti che hanno deciso di commentare.

Nella maggior parte dei casi, il popolo del web si è schierato dalla parte del medico infettivologo che di recente ha esaltato le proprietà antibiotiche del pesto, specialità tipica della sua terra, la Liguria. Sono tantissimi gli utenti che hanno lodato la sua presa di posizione di Bassetti, sposando in pieno la sua causa: “Lo dico da una vita, spero che detto da lei possa essere ascoltato” ha scritto una donna sotto il post di Bassetti. “L’acqua dovrebbe avere un tetto al prezzo massimo” ha commentato un altro utente.

In molti, poi, hanno colto l’occasione del video girato da Bassetti all’esterno di Malpensa, presente nella classifica dei migliori aeroporti d’Europa, per raccontare episodi vissuti in prima persona legati a prezzi esorbitanti pagati per una bottiglietta d’acqua, sia in Italia che all’estero, in luoghi trafficati come le stazioni e gli aeroporti, ma anche in mete turistiche di grandi città.

In mezzo a tanti commenti dalla parte del dottor Bassetti, se ne trovano anche alcuni che offrono altri spunti di riflessione, legati alle leggi del mercato e alle spese sostenute dalle attività per i costi di gestione, soprattutto per la corrente elettrica dei frigoriferi, fondamentali per tenere al fresco le bevande d’estate.