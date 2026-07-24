Bassetti e il caso frisella: il duro affondo dell'infettivologo

Bassetti e il caso della frisella mangiata dopo averla immersa nell'acqua del mare: l'affondo dell'infettivologo contro questa pratica rischiosa

Sui social, specialmente l’estate, è facile imbattersi in video di persone che mangiano una frisella dopo averla immersa nell’acqua del mare, riportando in voga un’usanza antica: si tratta però di una pratica pericolosa, come spiegato senza mezzi termini dal dottor Matteo Bassetti, noto medico infettivologo.

Bassetti contro la frisella immersa nel mare

Bassetti ha pubblicato un video sulla sua pagina ufficiale di Facebook per commentare le immagini di un uomo che mentre faceva il bagno al mare, ha immerso la frisella nell’acqua salata, l’ha condita con pomodori e mozzarella e poi l’ha mangiata.

Il medico ha reagito rivolgendosi agli utenti: “L’avete visto? Eccolo lì il fenomeno dell’estate, ci mettiamo dentro un po’ di mozzarella, un po’ di pomodoro, e poi lo immergiamo ancora un altro po’ nel mare così diventa più salato. Quello lì si fa dei danni, perché al giorno d’oggi è molto inquinata l’acqua del mare, ci possono essere batteri, ci possono essere virus ma anche più semplicemente petrolio che viene dalle navi e altre cose”.

E ancora: “Evitiamo di fare queste cose che rischiano di far male alla vostra salute e soprattutto smettiamola di dire che lo abbiamo sempre fatto, che lo faceva il nonno, la madre, cosa vuol dire? Fa male, non fate queste stupidaggini”.

Lo stesso Bassetti aveva affrontato un argomento simile nel 2024, quando sui social stava spopolando la moda di cucinare la pasta con l’acqua del mare: un fenomeno diventato virale che aveva scatenato le reazioni della comunità scientifica e dell’infettivologo, preoccupato di fare informazione su una pratica assolutamente da evitare.

Al tempo il dottor Bassetti pubblicò un video in cui disse: “Preparare la pasta con l’acqua di mare, presa dove? Nella poppa di una barca dove ci sono carburante, perché lì esce il carburante, le pompe di sentina che presentano olio e altri materiali, gli scarichi della barca con le deiezioni più l’acqua di mare. Questa non è igiene per preparare gli alimenti, questa è stupidaggine, poi non stupiamoci se abbiamo problemi di vario tipo. Io mi stupisco di come ogni estate ci sia sempre di più gente che scherza veramente con la propria salute”.

Le reazioni social all’affondo di Bassetti

Il video di Bassetti che di recente ha esaltato le proprietà del pesto genovese come “antibiotico naturale”, è diventato subito virale, facendo incetta di like, condivisioni e commenti.

Tantissimi gli utenti che hanno reagito all’affondo del medico infettivologo e nella maggior parte dei casi sono favorevoli alle sue argomentazioni riguardo il tema della frisella immersa nell’acqua del mare.

Se a un primo sguardo sembrava che tutti gli utenti sapessero già dei rischi di tale pratica, non mancano commenti di persone che ancora non ne erano al corrente e che hanno ringraziato il medico infettivologo per il suo intervento.

La comunità scientifica si è espressa più volte sui pericoli dell’acqua del mare usata in cucina, spiegando come rappresenti un serio rischio per la salute umana, per via dell’esposizione ad agenti patogeni in grado di provocare diverse patologie, senza tralasciare la presenza di idrocarburi, oli e altre sostanze di propulsione delle barche.