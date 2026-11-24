Il ristorante 3 stelle Michelin al Mudec di chef Enrico Bartolini nel 2027 si trasferirà a CityLife presso l’edificio soprannominato “Lo Sdraiato”

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Enrico Bartolini, chef tra i più premiati d’Italia, si prepara a lasciare il ristorante al terzo piano del Mudec, dove ha costruito uno dei capitoli più importanti della sua carriera. La nuova destinazione indicata dalle cronache è CityWave, l’edificio di CityLife soprannominato “Lo Sdraiato”. Il trasferimento, atteso per il 2027, apre una nuova fase per il ristorante milanese e lascia aperta una domanda: che cosa succederà alle tre stelle Michelin conquistate in via Tortona?

Bartolini lascia il Mudec e porta il ristorante allo “Sdraiato”

Dopo oltre dieci anni al Museo delle Culture di Milano (Mudec), il ristorante di Enrico Bartolini dovrebbe trasferirsi a CityWave, il nuovo complesso in costruzione nel quartiere di CityLife. A riportare la nuova destinazione è il ‘Corriere della Sera’, secondo cui l’apertura potrebbe avvenire nella primavera del 2027, con maggio come data indicativa. Il calendario non è ancora definitivo e non sono state annunciate le date dell’ultima cena al Mudec e del debutto nella nuova sede.

CityWave è stato progettato dallo studio danese BIG – Bjarke Ingels Group ed è destinato a ospitare uffici, spazi commerciali e attività legate all’accoglienza e alla ristorazione. La sua forma orizzontale, che collega le torri con una grande copertura, gli è valsa il soprannome di “Lo Sdraiato”. Il ristorante di Bartolini dovrebbe occupare qui uno dei piani più alti, con una sala da pranzo al livello inferiore e un cocktail bar a quello superiore.

La notizia del trasloco arriva mentre il Mudec si prepara a un cambiamento nella gestione. La concessione del Comune, che comprende attività culturali, mostre, ristorante, caffetteria, bookshop e parcheggio, scade nel marzo 2027. In realtà l’amministrazione aveva già aperto un bando per individuare un nuovo concessionario ma non sono state ricevute offerte.

La questione delle stelle Michelin resta centrale. Nella Guida Michelin 2027, presentata a novembre, il ristorante Enrico Bartolini al Mudec compare ancora tra gli indirizzi con tre stelle. Il riconoscimento è assegnato al ristorante e non segue automaticamente lo chef quando cambia sede. La nuova cucina a CityWave, quindi, dovrà essere valutata dagli ispettori.

Enrico Bartolini, storia e carriera dello chef più stellato in Italia

Il ristorante di Enrico Bartolini ha aperto al terzo piano del Mudec nell’aprile 2016, un anno dopo l’inaugurazione del Museo delle Culture. La sede si trova nell’ex area industriale Ansaldo, in via Tortona, un quartiere che nel tempo è diventato uno dei punti di riferimento milanesi per il design.

Il riconoscimento più importante è, però, arrivato nel novembre 2019, quando la Guida Michelin assegnò al ristorante la terza stella per l’edizione 2020. Con quel risultato, Milano tornò ad avere un ristorante tristellato dopo oltre venticinque anni. Da allora il ristorante è rimasto l’unico a Milano con tre stelle, confermate anche nell’edizione 2027.

Nato in Toscana nel 1979, Bartolini ha costruito la propria carriera attraverso esperienze in Italia e all’estero, prima di sviluppare una rete di ristoranti in diverse località. Il gruppo comprende indirizzi con identità e proposte differenti, tra cui il Glam a Venezia, il Casual a Bergamo e altre realtà in Toscana e in Sardegna. Il suo progetto si è ampliato anche nel 2026 con l’apertura a Roma di QUID – Unique Italian Dining a Palazzo Marignoli. Il ristorante, guidato in cucina da Juan Camilo Quintero, ha conquistato una stella Michelin nell’edizione 2027.