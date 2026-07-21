A Bari sono stati vinti quasi 600.000 euro al Superenalotto con una schedina da 2 euro ma ancora nessuno si è presentato per incassare il premio

La dea della fortuna ha posato i suoi occhi su Bari, dove sono stati vinti quasi 600.000 euro al Superenalotto (596.000 per l’esattezza) con una giocata da appena 2 euro effettuata in tabaccheria: la schedina vincente, però, risulta ancora non riscossa quando mancano ormai pochi giorni per poter passare all’incasso.

Vince al Superenalotto ma non riscuote i soldi: il caso

A rilevare la mancata riscossione della vincita al Superenalotto è stata la Sisal, l’azienda che gestiste il gioco a premi: “Secondo le rilevazioni dell’Ufficio premi di Sisal il titolare non si è ancora presentato per la riscossione – si legge nella nota – la combinazione vincente è stata: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34”.

La stessa Sisal ha ricordato anche i termini per la riscossione, fissati in “90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino”; per poter incassare la vincita, dunque, il proprietario o la proprietaria della schedina vincente ha tempo ancora fino alla giornata di mercoledì 12 agosto 2026.

Come succede puntualmente in questi casi, i titolari della tabaccheria avevano festeggiato con orgoglio la vincita effettuata all’interno della propria attività, ed era partita subito la ‘caccia’ alla persona baciata dalla fortuna; con il passare dei giorni nessuno si è fatto vivo, nemmeno con una telefonata anonima, gesto abbastanza comune di fronte a montepremi del genere.

Il racconto dei proprietari della tabaccheria

Il titolare della tabaccheria dove sono stati vinti 600.000 euro al Superenalotto è stato interpellato da ‘Repubblica’ sulla vicenda: “Non sappiamo chi sia questa persona ed è impossibile risalire alla sua identità, perché molte giocate sono gestite in abbonamento. La schedina era di soli due euro e inoltre il nostro punto vendita è in una zona di passaggio”.

E ancora: “Chi vince qui da noi non ci dice mai nulla, però questa situazione mi stupisce, è un peccato perdere una somma del genere. Mancano comunque diversi giorni, è possibile che questa persona si faccia viva”. Lo stesso proprietario della tabaccheria, dopo aver spiegato che ogni giorno nella sua attività passano “persone nuove e volti sconosciuti” non ha escluso che il vincitore possa essere un cittadino straniero: “Passano e giocano tantissimi turisti qui da noi, quindi è possibile che abbia dimenticato di riscuotere o che non si sia informato su come farlo. Magari ci vuole solo un po’ di tempo”.

Le vincite record in Puglia e in Italia

Non è la prima volta che la dea della fortuna decide di baciare Bari: nel Capoluogo della Puglia, il 24 marzo del 2004, è stato centrato il 6 al Superenalotto che ha generato una vincita complessiva di 45.740.866.

La vincita più grande mai realizzata in Italia risale però al 16 febbraio del 2023: 371.133.425 euro vinti con un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal; al secondo posto troviamo i 209.106.442 euro vinti a Lodi il 13 agosto del 2019 con una schedina da 2 euro di numeri selezionati a caso dal terminale della ricevitoria.

Al terzo posto ci sono i 177.729.043 vinti il 30 ottobre del 2010 grazie a un sistema di 70 quote giocato in tutta Italia; quarta posizione per la schedina da 3 euro che ha fruttato 163.538.706 euro a Vibo Valentia il 27 ottobre del 2016.