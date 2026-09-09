Bruno Barbieri, tornato in onda con una nuova stagione di 4 Hotel, ha dichiarato in un'intervista l'"albergo più bello" mai provato negli anni

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Dal 2018 Bruno Barbieri attraversa l’Italia con il programma 4 Hotel alla ricerca delle strutture ricettive più interessanti del Paese. Con il suo stile rigoroso, ma spesso ironico, lo chef ha trasformato “4 Hotel” in uno dei programmi più famosi di Sky. Camere, colazioni e servizi vengono esaminati fin nei minimi particolari, consentendo al pubblico di scoprire alberghi molto diversi tra loro. Tra tutte le strutture visitate nel corso degli anni, però, ce n’è una che Barbieri continua a ricordare come la più bella.

L’albergo più bello trovato da Barbieri in 4 Hotel

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, Bruno Barbieri ha ripercorso la propria esperienza alla guida di “4 Hotel”. Quando gli è stato chiesto quale fosse la struttura più bella incontrata durante il programma, lo chef ha indicato un resort situato in Umbria. “In Umbria. Nikis Resort era un piccolo borghetto a Pieve d’Agnano, a Gubbio, con saune tutte di legno bruciato, gestito da un avvocato romano e da una signora finlandese. Dentro c’era il minimalismo danese. Ho trovato belle location anche in Sardegna e vorrei tornare a Roma. Mi sono divertito anche negli ostelli”, ha raccontato Barbieri a “Il Messaggero”.

L’albergo al quale fa riferimento è il Nikis Resort, struttura che partecipò alla puntata umbra dell’edizione 2019 di “4 Hotel”, riuscendo anche a vincere la competizione. Il ricordo dello chef non sembra legato unicamente alla bellezza del paesaggio, ma all’insieme formato dall’architettura storica, dal progetto di recupero e da uno stile d’interni molto particolare e originale. Il Nikis Resort si trova in località Pieve d’Agnano, nel territorio comunale di Gubbio, in provincia di Perugia.

La città umbra è celebre per il centro storico medievale, il Palazzo dei Consoli, e la Basilica di Sant’Ubaldo. Il resort sorge invece in una posizione appartata sulle alture di Gubbio. Alla domanda sulla sistemazione più insolita visitata nel corso del programma, Barbieri ha, invece, risposto: “Il glamping sugli alberi o dentro le bolle in plexiglass de Le Perseidi Bubble Glamping di San Lorenzo Nuovo.” La struttura si trova nell’Alta Tuscia, vicino al Lago di Bolsena, e propone pernottamenti in tende sospese e cupole trasparenti dalle quali osservare il cielo.

La nuova stagione di 4 Hotel

Le dichiarazioni di Bruno Barbieri sono arrivate mentre “4 Hotel” è tornato in onda con una nuova stagione. Gli episodi del 2026 sono iniziati domenica 6 settembre su Sky Uno e sono disponibili anche in streaming su NOW e on demand. Il programma conserva la formula che ne ha decretato il successo, ma continua a cambiare destinazioni e tipologie di ospitalità. In ogni puntata quattro albergatori della stessa area geografica trascorrono un giorno e una notte nelle strutture degli avversari.

Alla valutazione dei concorrenti si aggiungono i punteggi di Barbieri, che possono confermare oppure modificare la graduatoria provvisoria. Lo chef può inoltre assegnare il Barbieri Plus, un bonus destinato a un dettaglio, un servizio o una caratteristica capace di rendere speciale il soggiorno. La nuova stagione comprende otto tappe distribuite da nord a sud lungo la penisola.

Dopo il debutto alle Isole Eolie, il viaggio prosegue nelle Marche, nel Monferrato tra Alessandria e Asti, tra Lignano Sabbiadoro e Grado sulla Laguna di Marano, sull’altopiano della Sila, a Brescia, nei Castelli Romani e a Como. Barbieri aveva anticipato che il pubblico avrebbe proposto “location che sorprenderanno”, puntando anche su territori e proposte meno noti rispetto alle destinazioni turistiche più note. La puntata inaugurale è stata ambientata tra Lipari e Salina e a vincere la sfida è stato l’Hotel Ravesi di Lucie, che ha ottenuto 131 punti.