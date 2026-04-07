Il bar dei Cesaroni chiude e diventa un ristorante: l'annuncio

Il bar dei Cesaroni simbolo della serie tv nel quartiere Garbatella a Roma chiude e diventa un ristorante con nuova gestione e ambienti rinnovati

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Il bar dei Cesaroni, reso famoso dalla serie tv ambientata alla Garbatella, chiude e si trasforma in un ristorante con una nuova gestione. Il locale, diventato negli anni un punto di riferimento per residenti e fan, si prepara così a cambiare identità e funzione.

Dov’è il bar dei Cesaroni e perché chiuderà

A rendere evidente il cambio è stato un messaggio comparso direttamente sull’ingresso del locale, diventato negli anni uno dei luoghi più riconoscibili della Garbatella anche grazie alla televisione e in questi giorni, come riportato su ‘La Repubblica’, davanti alla serranda è stato affisso uno striscione con la scritta “Prossima apertura, nuova gestione”, indicazione che ha chiarito la direzione intrapresa.

La chiusura sembra essere legata a una scelta della gestione storica, dal momento che il titolare ha deciso di fermarsi dopo il pensionamento, lasciando spazio a una nuova attività.

Fabrizio Mantini, il figlio del proprietario, ha spiegato: “Papà è andato in pensione e dopo la scomparsa di mamma ha deciso di riposarsi un po’ I due ragazzi che gestiranno il locale manterranno la storicità del luogo ma lo renderanno finalmente una bottiglieria, dove si potrà anche mangiare. Papà comunque andrà a dare una mano durante la settimana”.

Il locale si trova in piazza Giovanni da Triora, nel cuore della Garbatella, un quartiere romano con una forte identità popolare e architettonica, un luogo iconico dove a partire dagli anni Duemila, si è consolidato un legame tra spazio reale e racconto televisivo che ha contribuito a renderlo un punto di interesse anche per chi visitava la città.

Dal 2006, infatti, quello spazio è stato associato alla serie “I Cesaroni”, produzione italiana trasmessa su Canale 5 e ispirata al format spagnolo ‘Los Serrano’. La fiction racconta le vicende della famiglia Cesaroni, guidata da Giulio, interpretato da Claudio Amendola, e ambientate proprio tra le strade della Garbatella.

Nel corso delle stagioni, la bottiglieria è diventata uno degli elementi cardine della narrazione e ha contribuito a fissare nell’immaginario collettivo l’immagine del locale. Anche per questo, negli anni, il bar è stato frequentato non solo dai residenti ma anche da appassionati della serie.

La serie tornerà a breve, proprio il 13 aprile di questo 2026 con una nuova stagione, “Il Ritorno”, che riprenderà le storie dei protagonisti a distanza di anni, riportando l’attenzione proprio su quei luoghi che ne hanno costruito l’identità.

Cosa diventerà il bar dei Cesaroni

La trasformazione del locale riguarda l’intero spazio, che sarà destinato a una nuova attività di ristorazione, con un progetto già avviato che prevede un’evoluzione dell’offerta attraverso un format capace di integrare somministrazione e cucina.

La gestione passerà a due imprenditori già attivi nel quartiere, con esperienza nel settore gastronomico, il cui intervento punta a rilanciare il locale nel pieno rispetto della sua storia, pur introducendo una funzione diversa.

Il cambiamento interesserà anche l’organizzazione degli spazi e il modo in cui verrà vissuto il locale, con l’obiettivo di offrire un ambiente adatto a una fruizione diversa rispetto al passato, con una proposta più ampia.

Resta centrale il rapporto con la memoria del luogo, dal momento che il bar dei Cesaroni ha rappresentato per anni un riferimento per il quartiere e per il pubblico televisivo e la nuova apertura segnerà una fase costruita su un equilibrio tra continuità e trasformazione.