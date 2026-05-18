Bandiere Verdi e Nere 2026 di Legambiente: promossi e bocciati
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Legambiente ha svelto i nomi delle località e dei progetti che nel 2026 hanno ricevuto le Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato dall’associazione a quelle realtà che quest’anno sono riuscite a generare un “valore territoriale”, puntando su sostenibilità e relazioni. Al tempo stesso, sono state assegnate anche 7 Bandiere Nere.
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