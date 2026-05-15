Bandiere Blu 2026, le 14 new entry in Italia e chi l'ha persa

A Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è andata in scena la Cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale di qualità del mare ed ecosostenibilità, assegnato dalla FEE-Foundation for Environmental Education e giunto alla sua 40esima edizione. Quest’anno sono in totale 257 le località balneari italiane dove sventola le Bandiere Blu: 14 new entry e 3, invece, i comuni che non sono riusciti a confermarsi.

Il presidente di FEE Italia, Claudio Mazza, si è espresso così durante l’evento di presentazione di giovedì 14 maggio 2026: “Continua a crescere anche quest’anno il numero dei comuni virtuosi nella gestione dei territori rivieraschi, con 14 nuovi ingressi, confermando il trend positivo continuo ed equilibrato da Nord a Sud – le parole di Mazza riportate sul sito ufficiale del Ministero del Turismo – aumentano, soprattutto, i Comuni che ottengono ottimi risultati in tutte le macro-aree di valutazione della qualità eco-sostenibile previste nel Piano d’azione per la sostenibilità, avviato per il triennio 2025-2027, e anche grazie all’effetto emulazione tra località vicine. Si tratta di un impegno vincente in un percorso sviluppo e di miglioramento continuo, a piccoli passi, ininterrotti, concreti, che costruiscono un programma di Governance del futuro”.