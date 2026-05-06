Le Bandiere Blu 2026 sono un caso, elenco fake: cosa è successo

Spiagge Bandiere Blu, nelle ultime ore sono circolati i nomi dei Comuni premiati nel 2026, ma si tratta di elenchi fake relativi all'anno precedente

Caso Bandiere Blu: nelle ultime ore sono circolati gli elenchi delle spiagge italiane che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2026, ma la società organizzatrice, la FEE (Foundation for Environmental Education) non li ha ancora comunicati ufficialmente.

Le Bandiere Blu 2026 e l’elenco fake: cos’è successo

Sul web nel giro di poche ore sono comparse diverse notizie che annunciavano le nuove Bandiere Blu 2026, in alcuni casi anche con informazioni apparentemente dettagliate. Nulla di ufficiale, perché i nuovi riconoscimenti verranno annunciati durante la Conferenza di presentazione in programma a Roma. Evidentemente una notizia riportata senza conferma ha innescato una sorta di cortocircuito mediatico sul web.

A fare luce sulla questione è stata una comunicazione ufficiale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che ogni anno assegna le Bandiere Blu alle spiagge italiane. Attraverso la propria pagina Facebook, ha spiegato che quelli circolati online nelle ultime ore non sono i nuovi elenchi e in alcuni casi sono stati riportati i riconoscimenti relativi alle Bandiere Blu del 2025.

Questa la nota della FEE: “Comunicazione Bandiera Blu 2026, a fronte fronte di molte segnalazioni da parte dei Comuni di presunti elenchi delle Bandiere Blu del 2026 apparsi sul web, si comunica che tali elenchi non sono rispondenti al vero, e in molti casi si riferiscono alle località che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2025″.

Quando saranno annunciate le Bandiere Blu 2026

Per conoscere le nuove Bandiere Blu bisognerà attendere ancora qualche giorno: l’annuncio ufficiale, infatti, è previsto per giovedì 14 maggio 2026, la data in cui è in programma la Conferenza di presentazione in cui verranno annunciate le spiagge premiate, come spiegato dalla FEE su Facebook:

“L’annuncio ufficiale delle Bandiere Blu 2026 si avrà durante la Conferenza del 14 maggio 2026”. La Conferenza di presentazione avrà luogo a Roma. La Bandiera Blu è un riconoscimento che garantisce qualità eccellente delle acque di balneazione, secondo le analisi specifiche, e una gestione sostenibile, di fronte a una riduzione dell’impronta ambientale. Quando sventola la Bandiera Blu, significa che la spiaggia in questione è attrezzata, pulita, accessibile e dotata di sevizi di salvataggio.

Cosa sono le Bandiere Blu

Come si legge sul sito ufficiale della FEE – Foundation for Environmental Education, le Bandiere Blu sono “un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei”.

I riconoscimenti vengono assegnati con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

La Bandiera Blu rappresenta un “eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio”. L’obiettivo principale del programma è quello di “indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale“.

I criteri del Programma vengono aggiornati periodicamente: in questo modo le amministrazioni locali vengono spinte a impegnarsi sempre di più per risolvere le problematiche relative alla gestione del territorio per salvaguardare l’ambiente.