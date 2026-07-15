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Quali sono le 8 banche italiane che testano l'Euro digitale

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Al via il progetto di sperimentazione dell’Euro digitale, definito dalla Bce come evoluzione del contante che andrebbe ad affiancarsi a banconote e monete, senza sostituirle. In Italia sono 8 le banche che hanno aderito ai test: scopriamo quali.

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