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Quali sono le 8 banche italiane che testano l'Euro digitale
Al via il progetto di sperimentazione dell’Euro digitale, definito dalla Bce come evoluzione del contante che andrebbe ad affiancarsi a banconote e monete, senza sostituirle. In Italia sono 8 le banche che hanno aderito ai test: scopriamo quali.
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