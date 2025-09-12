A Roma un bambino spagnolo in visito al Parco Archeologico del Colosseo con la famiglia, ha ritrovano un'antica moneta bronzea dell'epoca romana

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Roma è una città dalla storia millenaria, un museo a cielo aperto che non smette mai di regalare sorprese. I ritrovamenti archeologici sono ancora numerosi a testimonianza della lunga storia della città. L’ultimo episodio di un ritrovamento speciale arriva direttamente dal cuore di Roma, a due passi dal Colosseo, il monumento più iconico d’Italia e simbolo della città eterna. Qui, per un gioco del destino, un antico reperto è tornato alla luce non grazie a un’équipe di archeologi o di esperti, ma alla curiosità di un bambino in vacanza.

Il ritrovamento di una moneta presso i giardini del Palatino

Alejandro, giovane turista spagnolo in visita a Roma con la famiglia, ha trovato una moneta di bronzo romana rimasta nascosta nel terreno per quasi duemila anni. Il rinvenimento è avvenuto nei giardini del Colle Palatino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, uno dei siti più visitati d’Italia. Alejandro stava passeggiando con i genitori quando, complice la pioggia dei giorni precedenti, uno strato superficiale di terra si è smosso. Così il giovane ha potuto vedere che c’era qualcosa ai suoi piedi e abbassandosi ha notato una piccola moneta di bronzo. Quella moneta era rimasta lì sepolta per oltre 1800 anni.

La scoperta avrebbe potuto trasformarsi in un semplice souvenir che il bimbo avrebbe potuto portare a casa. Il comportamento del bambino, però, ha reso l’episodio ancora più significativo. Invece di appropriarsene, Alejandro ha subito avvisato la guida e il personale del parco, consegnando la moneta alle autorità competenti. Come riportato anche da ‘Roma Today’, il gesto di grande senso civico è stato elogiato anche dalla direzione del Parco Archeologico del Colosseo. Per riconoscimento il bambino è stato invitato con la famiglia sul terrazzo panoramico e gli sono stati regalati alcuni gadget ufficiali.

Che moneta è stata trovata

Gli esperti hanno subito analizzato il reperto, e secondo quanto si legge sempre su ‘Roma Today’ sarebbe una moneta risalente al periodo dell’imperatore Aureliano. Il luogo di produzione sarebbe la zecca di Siscia (oggi Sisak, in Croazia) e la datazione risalirebbe tra il 270 e il 275 d.C. La moneta, nota anche come “aureliano”, era stata introdotta proprio dall’imperatore Aurelio con una riforma monetaria attuata attorno al 274. L’obiettivo era quello di stabilizzare il sistema monetario romano, in un periodo segnato da una grave crisi economica e politica.

Sul dritto della moneta compare il busto radiato e corazzato dell’imperatore, accompagnato dall’iscrizione con il suo nome e il titolo di Augusto. Sul rovescio, invece, è raffigurata una scena di grande valore simbolico: l’imperatore che stringe la mano a una figura femminile, allegoria della Concordia. Questa tipologia di moneta, in bronzo argentato, circolava ampiamente in tutto l’Impero ed era utilizzata soprattutto per le transazioni quotidiane.

Il ritrovamento nella zona del Colosseo si inserisce in una lunga serie di scoperte che negli ultimi mesi hanno arricchito il patrimonio archeologico della Capitale. Solo di recente, nei Fori Imperiali, è stata riportata alla luce una testa marmorea di grandi dimensioni, raffigurante un volto maschile dall’espressione intensa, probabilmente appartenente a una statua colossale. Anche a Ostia Antica, durante i lavori per la riapertura dell’Area Sacra, gli archeologi hanno rinvenuto numerosi reperti legati a riti religiosi, tra cui altre monete di bronzo.