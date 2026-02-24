È stata avvistata una balenottera nel porto di Napoli e subito è stato disposto lo stop temporaneo agli aliscafi con adozione delle misure di sicurezza

Nella mattinata del 23 febbraio una balenottera è stata avvistata nel porto di Napoli. La sua imprevista presenza ha reso necessaria l’attivazione delle procedure di sicurezza e una temporanea rimodulazione dei collegamenti marittimi e per alcune ore la zona è rimasta sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti, intervenute per garantire la tutela dell’animale e la sicurezza della navigazione.

Dove è stata avvistata la balenottera a Napoli

L’episodio si è verificato lunedì mattina, quando un’unità della Guardia Costiera, impegnata in attività di vigilanza, ha individuato un grande mammifero marino nei pressi della banchina; nell’immediato la lunghezza stimata, compresa tra i 10 e i 12 metri, ha fatto ritenere che potesse trattarsi di una balenottera.

Il cetaceo è comparso nell’area del Molo Beverello e ha nuotato per diverse ore nello specchio d’acqua portuale; in alcuni momenti l’animale si è avvicinato alle banchine, arrivando quasi sotto le strutture utilizzate dai mezzi veloci diretti a Ischia, Capri e Procida.

La segnalazione è stata immediata e ha portato all’attivazione delle procedure previste per la tutela della fauna marina, particolarmente rilevanti in un’area caratterizzata da traffico navale intenso.

Dopo diverse ore di monitoraggio, l’esemplare è stato osservato per l’ultima volta nel primo pomeriggio e intorno alle 16 ha progressivamente fatto perdere le proprie tracce, verosimilmente dirigendosi verso l’uscita del porto. Le successive attività di perlustrazione hanno rafforzato l’ipotesi che l’animale abbia ripreso il mare aperto.

Perché è stato disposto lo stop agli aliscafi

La presenza della balenottera ha portato a un temporaneo stop degli aliscafi in partenza e in arrivo, misura è adottata per consentire alle autorità di operare in condizioni di sicurezza e limitare possibili interferenze con i movimenti del cetaceo.

Tenuto conto della posizione della balenottera e dell’intensità dei flussi di navigazione, la Capitaneria di Porto ha predisposto un dispositivo di controllo, e la rimodulazione dei collegamenti ha riguardato esclusivamente la fase di gestione dell’evento, senza determinare una sospensione generale del traffico commerciale, coadiuvate dalle motovedette della Guardia Costiera, che hanno garantito una cornice di sicurezza, mantenendo le distanze necessarie tra il cetaceo e le imbarcazioni in transito.

Durante la permanenza in porto, la balenottera è stata osservata mentre si immergeva e tornava in superficie più volte. L’animale ha nuotato a lungo nello specchio d’acqua antistante il Maschio Angioino, mostrando movimenti lenti e regolari.

Per valutare la situazione sono intervenuti tecnici ed esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che hanno affiancato il personale della Capitaneria di Porto nelle attività di monitoraggio. Le operazioni si sono svolte con l’obiettivo di tutelare il cetaceo e favorirne l’allontanamento verso il largo senza provocare stress o rischi.

Dalle osservazioni condotte sul posto è emersa l’eventualità che l’animale apparisse disorientato. In via prudenziale non è stata esclusa l’ipotesi di condizioni fisiche non ottimali, elemento che ha richiesto ulteriori verifiche.

Le attività si sono concentrate sulla sicurezza dell’area portuale e sulla protezione del cetaceo, mantenendo costante il coordinamento tra le unità impegnate nelle operazioni, che sono andate avanti per diverse ore mediante osservazioni dirette e controlli a distanza ravvicinata, svolti con modalità non invasive.

Con il progressivo rientro della situazione, i collegamenti veloci sono stati ripristinati.