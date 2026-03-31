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La Baia di Ieranto è tra le 8 meraviglie del mondo (per la BBC)

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

C’è anche una rappresentante dell’Italia nella lista della BBC dedicata alle otto meraviglie del mondo: il network britannico ha incluso la Baia di Ieranto, spettacolare location della Campania.

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