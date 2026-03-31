di
La Baia di Ieranto è tra le 8 meraviglie del mondo (per la BBC)
C’è anche una rappresentante dell’Italia nella lista della BBC dedicata alle otto meraviglie del mondo: il network britannico ha incluso la Baia di Ieranto, spettacolare location della Campania.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Il Parco Giardino Sigurtà riapre, fioritura di tulipani da record
-
Quanto costa mangiare nel ristorante Piazzetta di Cracco a Roma
-
Il Piemonte attrattivo ha conquistato anche il Financial Times
-
Guerra in Iran, le regioni italiane più colpite economicamente
-
Estate modello lockdown per la guerra in Iran, allarme in Italia
-
Addio gnocchi alla romana, cosa succede al piatto tipico di Roma
-
Il Times esalta il Lago d'Orta: "Dimenticate Como"
-
Dove vive Antonino Cannavacciuolo, star di Masterchef Italia
-
Dove vive lo chef Bruno Barbieri, star di Masterchef e 4 Hotel