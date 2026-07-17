Bad Bunny ha in programma a Milano due date del suo tour mondiale e durante il concerto molti fan sperano di essere invitati nella celebre "casita"

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Bad Bunny arriva a Milano con uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Il cantante portoricano, ormai simbolo globale della musica latina, porterà all’Ippodromo di Milano il suo Debí Tirar Más Fotos World Tour per due date destinate a richiamare decine di migliaia di fan. C’è, però, un dettaglio che sta facendo crescere la curiosità del pubblico: la “casita”, una piccola casa sul palco dove solo pochi spettatori riescono a entrare.

Bad Bunny a Milano, il concerto è un evento

Bad Bunny, nome d’arte di Benito Antonio Martínez Ocasio, è nato a Vega Baja, Porto Rico, nel 1994. In meno di dieci anni è passato dalle prime pubblicazioni su SoundCloud a diventare una delle figure più influenti della musica mondiale. La sua carriera è cresciuta grazie a brani diventati successi internazionali, anche grazie a collaborazioni con artisti di grande fama. Negli anni ha conquistato Grammy, Latin Grammy e record sulle piattaforme streaming. Per tre anni consecutivi, dal 2020 al 2022, è stato l’artista più ascoltato al mondo su Spotify.

Il suo arrivo a Milano rientra nell’ambito del tour mondiale intitolato a uno dei suoi album più popolari, Debí Tirar Más Fotos. Come dice ‘MilanoToday’, le due date italiane sono fissate per venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 all’Ippodromo SNAI La Maura. La scelta dell’Ippodromo SNAI conferma le dimensioni dell’evento. Si tratta di una delle aree live più grandi di Milano, già utilizzata per grandi concerti internazionali e capace di accogliere molti partecipanti. Dopo il successo del concerto di Ultimo a Roma, quindi, quello di Bad Bunny si preannuncia come un altro appuntamento musicale che farà sicuramente parlare.

Il sito ufficiale del tour conferma Milano tra le ultime tappe europee prima della chiusura prevista a Bruxelles il 22 luglio 2026. Prima dell’Italia, il calendario ha toccato città come Barcellona, Lisbona, Madrid, Düsseldorf, Londra, Marsiglia, Parigi, Stoccolma e Varsavia. Il live di Bad Bunny non è costruito solo come una sequenza di hit, ma tutto è costruito come uno show che ruota attorno alla cultura portoricana e al rapporto tra il cantante e le sue radici.

Come entrare nella “casita” di Bad Bunny

All’interno della scenografia del concerto a Milano di Bad Bunny trova posto anche “la casita”, ovvero la casetta. La “casita” è una struttura scenografica che riproduce una piccola casa in stile portoricano. Come spiega sempre ‘MilanoToday’, la “casita” è posizionata all’interno dell’impianto scenico, dove un numero molto ristretto di fan può assistere a una parte del concerto da una prospettiva privilegiata.

Il fascino della “casita” sta proprio nella sua imprevedibilità. Non esiste un biglietto acquistabile per entrarci e non risulta una procedura ufficiale pubblica che garantisca l’accesso. A differenza delle aree premium o dei pit sottopalco, la “casita” funziona come un’esperienza selettiva. Alcuni spettatori vengono individuati dallo staff durante la serata, o anche prima dell’inizio del concerto, e possono essere accompagnati in questa zona esclusiva. La selezione sarebbe gestita da collaboratori dell’artista che si muovono tra le transenne e osservano il comportamento degli spettatori.

Per aumentare le possibilità di essere notati, molti fan puntano su alcuni elementi. Il primo è l’abbigliamento. Look colorati, richiami all’estetica di Bad Bunny, bandiere portoricane, accessori ispirati al tour o outfit che citano il suo immaginario possono aiutare a emergere in mezzo a migliaia di persone. L’altro elemento fondamentale è la partecipazione. Chi spera di entrare nella casita deve mostrarsi coinvolto fin dall’inizio, cantare, ballare, conoscere i testi e vivere lo show.