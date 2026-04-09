Le aziende con la miglior reputazione al mondo: 2 sono italiane
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Nuovo appuntamento con Global RepTrak, il report dedicato alle aziende con la miglior reputazione al mondo. Ogni azienda è stata analizzata sulla base di vari fattori che comprendono la qualità dei prodotti e dei servizi, i rapporti con i clienti, l’influenza sulla società, l’etica professionale, la trasparenza, l’organizzazione, le prospettive di crescita, l’innovazione, la visione per il futuro, il coinvolgimento dei dipendenti lavoratori, e le pari opportunità sul luogo di lavoro.
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