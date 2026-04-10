Torre del Lago, località dove Giacomo Puccini ha scritto alcune delle opere più celebri, darà il nome ad un asteroide recentemente catalogato

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Giacomo Puccini è un celebre autore di opere come La Bohème, Tosca e Madama Butterfly ed è considerato uno dei massimi esponenti della tradizione operistica italiana. La sua carriera, segnata da successi internazionali, si è intrecciata profondamente con il territorio di Torre del Lago, località che da fine Ottocento è stata per lui un rifugio. In questi giorni il nome di Puccini e dei luoghi che lo hanno ispirato torna a far parlare di sé dato che un asteroide porterà il nome della località che ha tanto amato, Torre del Lago.

Torre del Lago, città di Puccini, dà il nome a un asteroide

Torre del Lago è una suggestiva frazione del comune di Viareggio, situata in una posizione unica tra il mare della Versilia e le acque del Lago di Massaciuccoli. Questo piccolo centro è noto soprattutto per il suo legame con Giacomo Puccini, che qui ha composto alcune delle sue opere liriche più celebri come La Tosca e Madama Butterfly. Proprio grazie a questo legame con il compositore Torre del Lago è stata scelta per dare il nome a un asteroide.

Come confermato dalla pagina Facebook del comune di Viareggio, l’iniziativa è nata dall’idea dell’astronomo Mario Di Martino. La proposta è stata poi accolta dall’International Astronomical Union, l’ente internazionale che si occupa della denominazione dei corpi celesti. L’asteroide, recentemente catalogato, sarà quindi intitolato a Torre del Lago Puccini. Si tratta di un corpo celeste di dimensioni contenute ma di grande interesse scientifico.

Il suo diametro supera leggermente i cinque chilometri e compie un’orbita completa attorno al Sole in circa quattro anni, sette mesi e dieci giorni terrestri. Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, questi oggetti sono fondamentali per comprendere le dinamiche del Sistema solare. L’evento sarà celebrato il 10 aprile in città con una serata speciale intitolata “Oh divino spazio eterno – Torre del Lago Puccini in orbita intorno al sole”.

Il legame tra Torre del Lago e Giacomo Puccini

Giacomo Puccini (1858 –1924) è stato non solo un importante compositore italiano ma anche uno dei maggiori operisti di tutti i tempi. Nato a Lucca, Puccini è arrivato a Torre del Lago attorno al 1891 insieme alla moglie Elvira e al figlio Antonio, mentre era impegnato nella scrittura di Manon Lescaut. Il compositore è rimasto affascinato da questo luogo, immerso tra il lago di Massaciuccoli e la natura incontaminata.

Torre del Lago divenne così presto il suo rifugio, un luogo dove isolarsi e trovare ispirazione. Nel 1899 Puccini acquistò la casa che aveva inizialmente preso in affitto, trasformandola in una villa elegante in stile liberty. Qui trascorse gran parte della sua vita, personalizzando gli ambienti e circondandosi di altri artisti. Proprio tra queste stanze nacquero alcune delle sue composizioni più note.

Dopo la sua morte, avvenuta nel 1924, Puccini è stato sepolto proprio nella sua casa di Torre del Lago, in una cappella ricavata da un salottino. La villa è stata trasformata in museo già nel 1925, mantenendo intatti arredi e atmosfere originali. Restaurata qualche anno fa, la casa museo ospita al suo interno oggetti personali, il pianoforte e numerosi cimeli che raccontano la vita e il genio dell’artista.

Altre dediche a Giacomo Puccini nello spazio

L’intitolazione dell’asteroide a Torre del Lago Puccini non è un caso isolato. Ad esempio, un asteroide scoperto all’inizio del Novecento presso l’osservatorio di Heidelberg (Germania) che fu chiamato “Turandot”, in riferimento all’ultima opera del compositore.

Successivamente, anche un altro corpo celeste è stato dedicato direttamente a Giacomo Puccini. A consolidare questa tradizione si possono trovare anche asteroidi intitolati a Bach o Beethoven. Queste scelte non sono casuali dato che l’astronomia, da sempre, ha spesso attinto al patrimonio culturale e artistico per nominare pianeti, asteroidi e altri oggetti del cielo.