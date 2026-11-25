Asili aperti la sera per lasciare tempo libero ai genitori: ecco come funziona la nuova iniziativa 'Questa notte è ancora vostra' partita a Roma

A Roma è stata lanciata un’iniziativa che prevede l’apertura serale degli asili il sabato per accogliere bambini e consentire ai genitori di avere più tempo libero a disposizione. L’iniziativa si chiama ‘Questa notte è ancora vostra‘ ed è stata ideata dall’assessora alle Politiche educative e giovanili del Municipio VIII, Francesca Vetrugno, e si ispira in parte al progetto ‘Parent’s Night Out’, promosso dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, per permettere ai genitori di concedersi una serata libera dai figli.

Asili aperti di sera in Italia: come funzionano

Il servizio gratuito di ludoteca serale per bambine e bambini è promosso dal Municipio VIII di Roma Capitale che offre un sostegno concreto alle famiglie del territorio: per i bambini rappresenta un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, mentre i genitori possono concedersi un po’ di tempo libero in autonomia. Le attività si svolgeranno di sabato dalle 19.00 alle 23.00.

L’iniziativa è attiva in 7 spazi educativi: Spazio Insieme l’Inkiostro di viale Giustiniano Imperatore 75; Spazio gioco lettura l’Approdo di via Giovanni Battista Magnaghi 12; Spazio Memoria “Don Antonio Gallo” di viale Carlo Tommaso Odescalchi 73 presso l’I.C. “Pozzali Spizzichino” plesso “A. Raimondi”; Spazio giovani Myo Spazio di via di Grotta Perfetta 607 B presso l’asilo nido “Fiabe e colori”; Ludoteca Ludomaicabù di via dei Lincei 93; CEIS – Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di via Attilio Ambrosini 129; Giovanotto di via Vito Volterra 202.

Per partecipare alle attività di ludoteca serale bisogna prenotarsi, compilando il form di iscrizione online presente sul sito ufficiale del Comune di Roma. Le richieste verranno accolte in ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili. I genitori, in fase di iscrizione, hanno la possibilità di indicare la preferenza per più di uno spazio educativo. Una volta selezionate, le famiglie verranno ricontattate direttamente dallo spazio educativo prescelto.

I racconti dei genitori

Su ‘Repubblica’ sono stati riportati i racconti di diversi genitori riguardo all’iniziativa già iniziata negli asili della Garbatella, a partire dalla testimonianza di una madre che l’ha scoperta grazie ai social: “Mi sono commossa quando ho visto l’annuncio sui social, perché è un’opportunità preziosa per chi, come me, non ha il supporto dei parenti. Per i figli è una bella occasione per trascorrere qualche ora con gli amichetti di zona. Sono contenti, mi hanno detto è la nostra prima serata da ragazzi”.

Un’altra madre ha raccontato: “Basta cartoni, finalmente posso andare al cinema con il mio compagno sapendo che Claudia è in buone mani”. Il padre di due bambini di 7 e 5 anni, invece, ha spiegato: “I miei genitori sono anziani e non possono tenere i bambini. Sono mesi che non riesco a prendermi un sabato per me. Perché trovare una persona affidabile che possa occuparsi dei bambini è difficile, mi avevano chiesto 24 euro l’ora, una cifra insostenibile”.

Il presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, ha sottolineato l’importanza a livello sociale dell’iniziativa rivolta ai genitori: “Il tempo libero nella nostra società è un bene prezioso, per questo anche una sera libera può diventare importante e con questa iniziativa stiamo anticipando un’evoluzione delle abitudini, dimostrando che si può fare in maniera pubblica e gratuita per tutti”.