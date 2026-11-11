Il kit di sopravvivenza per 72 ore arriva in Italia: cosa include

Il kit sopravvivenza arriva in Italia: ecco di cosa dotarsi per le prime 72 ore e le raccomandazioni della Protezione Civile ai cittadini italiani

Arriva in Italia il kit di sopravvivenza: il manuale UE con il vademecum per affrontare scenari di “guerra ibrida”, blackout prolungati, attacchi informatici e crisi climatiche è giunto anche sui tavoli di Palazzo Chigi.

Il kit di sopravvivenza arriva in Italia: come funziona

Il piano invita tutte le famiglie europee e italiane a dotarsi di un kit d’emergenza che possa garantire almeno tre giorni di autonomia. Sono numerosi gli elementi essenziali indicati nel vademecum dell’Unione Europea, tra cui figurano scorte di acqua potabile, cibo in scatola a lunga conservazione, torce elettriche e batterie di riserva. Il manuale consiglia anche di avere sempre a disposizione del denaro contante, utilissimo qualora i sistemi di pagamento elettronico dovessero andare fuori uso.

L’allerta è stata lanciata con il nuovo rapporto dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (ENISA) presentato dal direttore esecutivo Juhan Lepassaar e fa seguito agli attacchi informatici che tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre hanno colpito i sistemi di refrigerazione di diversi supermercati dei Paesi del Vecchio Continente, compresa l’Italia.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Sul portale Io Non Rischio del Dipartimento della Protezione Civile sono state pubblicate le raccomandazioni per le famiglie italiane, in linea con il vademecum europeo, per le prime 72 ore di autonomia.

Ai cittadini viene consigliato di tenere a portata di mano uno zaino o una scatola con l’essenziale in caso di blackout prolungati o interruzioni dei servizi. Sul fronte di acqua e cibo a lunga conservazione, il consiglio è quello di calcolare almeno due litri di acqua potabile al giorno per persona, a cui aggiungere alimenti pronti al consumo che non hanno bisogno di cottura o refrigerazione, come scatolette di tonno e legumi, biscotti secchi, barrette energetiche, frutta secca e un apriscatole manuale.

Per quanto riguarda l‘energia elettrica e l’illuminazione, si consiglia di evitare le candele per il rischio di incendi, e di tenere a disposizione una torcia elettrica a LED, batterie di scorta, una power bank carica per lo smartphone e, se possibile, anche una radio a pile o a manovella per ricevere comunicazioni ufficiali, qualora la rete internet o quella cellulare dovesse saltare.

Una parte delle raccomandazioni della Protezione Civile è dedicata al denaro contante, perché in caso di blackout elettrico o attacco alle infrastrutture bancarie, POS e bancomat possono smettere di funzionare: per questo motivo è sempre bene conservare una piccola scorta di contanti, preferibilmente banconote di piccolo taglio e monete, per le spese di prima necessità.

E poi arriva il capitolo riservato ai farmaci e ai documenti: si consiglia di preparare una piccola cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, cerotti, antidolorifici e una scorta di eventuali farmaci salvavita o di uso quotidiano. Dal lato documenti, è bene tenere sempre una una copia cartacea o digitale, conservata su una chiavetta USB, dei documenti d’identità (carta d’identità e passaporto), della tessera sanitaria e un elenco cartaceo dei numeri di telefono importanti.

Chiunque dovesse notare comportamenti anomali sui propri dispositivi può consultare il sito ufficiale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che pubblica quotidianamente bollettini sulle vulnerabilità individuate nei dispositivi più diffusi in Italia, insieme alle relative istruzioni per risolverle.