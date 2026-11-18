Gli iconici arredi dell’Hotel Principe di Savoia di Milano andranno all’asta a dicembre prima del restauro previsto per lo storico albergo milanese

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L’Hotel Principe di Savoia a Milano è uno degli alberghi più prestigiosi d’Italia, conosciuto per gli ambienti eleganti e le suite esclusive. Ora alcuni mobili e oggetti che hanno caratterizzato le camere e gli spazi comuni saranno messi all’asta. Si tratta di un’occasione unica per appassionati e collezionisti, ma anche di un passaggio legato al futuro dello storico hotel milanese.

L’asta degli arredi dell’Hotel Principe di Savoia a Milano

L’asta degli arredi interni dell’Hotel Principe di Savoia è stata organizzata da San Luca Casa d’Aste e si svolgerà dal 9 al 12 dicembre 2026 nella Sala Cristalli dell’Hotel. La vendita raccoglie arredi e oggetti provenienti dalle camere, dalle suite e dagli ambienti dell’albergo. Come riporta il sito ufficiale della Casa d’Aste San Luca, il catalogo comprende mobili antichi, pezzi di antiquariato, lampadari e anche tessuti pregiati. Non si tratta quindi di un’unica collezione ma di una selezione ampia, composta da elementi diversi per stile e provenienza.

Per i collezionisti e gli appassionati di design, l’asta offre la possibilità di acquistare arredi legati a un hotel storico di Milano che negli anni ha accolto capi di Stato, politici, cantanti e molti personaggi famosi. L’iniziativa si svolge in vista del restauro che interesserà la struttura nei prossimi anni. L’Hotel Principe di Savoia, quindi, chiuderà temporaneamente per consentire i lavori. Gli arredi lasceranno, dunque, gli spazi attuali mentre l’albergo sarà oggetto di un intervento importante.

L’obiettivo è rinnovare le camere e i servizi, mantenendo il carattere classico che ha reso riconoscibile il Principe di Savoia. La struttura, infatti, è considerata uno degli alberghi più prestigiosi e costosi d’Italia e le sue sistemazioni più esclusive possono raggiungere cifre molto elevate. La Suite Presidenziale, per esempio, si estende su circa 500 metri quadrati e dispone di piscina privata, sauna e bagno turco.

La storia dell’Hotel Principe di Savoia e il suo futuro

Lo storico albergo milanese ha aperto nel 1927 con il nome di “Principe e Savoia”. La posizione, vicina alla Stazione Centrale e al centro della città, contribuì a farne un punto di riferimento per viaggiatori d’affari e ospiti internazionali. Negli anni Trenta l’hotel era già frequentato da reali, artisti e personalità che arrivavano a Milano anche per assistere agli spettacoli del Teatro alla Scala. Negli anni Ottanta assunse il nome attuale e continuò a consolidare la propria reputazione nel settore.

Nel corso dei decenni le sue camere hanno accolto personalità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’imprenditoria. Tra i nomi ricordati compaiono la regina Elisabetta II e il duca di Windsor, Charlie Chaplin, Maria Callas ed Elizabeth Taylor. Tra gli altri nomi associati all’hotel figurano i Rolling Stones, Madonna, Lady Gaga, Amy Winehouse, Diego Armando Maradona e Gianni Agnelli. Quest’anno anche Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare qui il compleanno della figlia Vittoria nella suite allestita a tema Alice nel Paese delle Meraviglie.

Il restauro annunciato da Dorchester Collection, gruppo di cui l’hotel fa parte, è tra gli interventi più rilevanti nella storia della struttura. La proprietà ha comunicato la chiusura temporanea dell’Hotel Principe di Savoia dal 1° gennaio 2027 e la riapertura prevista nel 2029. Il progetto prevede di ridurre il numero di camere e suite, ampliandone le dimensioni. È, inoltre, in programma la realizzazione di residenze private, un’area benessere, nuovi spazi per la ristorazione e un rooftop con vista sullo skyline milanese.