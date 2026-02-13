L'aprés ski di Jerry Calà in Alta Badia è un caso: la sua replica

L'aprés ski di Jerry Calà in Alta Badia è diventato un vero e proprio caso: la replica dell'attore alle polemiche sollevate sui social network

L’aprés ski di Jerry Calà in Alta Badia è diventato un caso: lo show dell’attore al Club Moritzino ha diviso il popolo dei social, tra chi lo ha gradito e chi, invece, ha invocato una maggiore cura dell’ambiente dolomitico.

Polemiche per l’aprés ski di Jerry Calà in Alta Badia: la replica dell’attore

Nella giornata di domenica 8 febbraio 2026, Jerry Calà ha intrattenuto il pubblico all’aprés ski andato in scena sul rifugio Club Moritzino, uno dei più ambiti della zona, situato a quota 2.100 metri sul Piz La Ila.

I presenti, sciatori e turisti, hanno apprezzato la performance del noto attore che a un certo punto ha anche incitato gli spettatori sulle note di ‘O surdato ‘nnammurato, una delle più famose canzoni napoletane che Calà inserisce spesso nei medley dei suoi spettacoli musicali e di cabaret.

Se il pubblico ha gradito, lo stesso non si può dire per il popolo dei social: sulle varie piattaforme sono state mosse diverse critiche nei confronti di Jerry Calà. Tanti i commenti polemici, tra chi ha definito l’esibizione dell’attore come “una cafonata che non ha nulla a che fare con la vera montagna” e chi ha invocato un maggiore rispetto per l’ambiente dolomitico.

Alle polemiche scatenate per l’aprés ski in Alta Badia, Jerry Calà ha risposto: “Su Facebook ci sono gli haters, io non leggo i loro commenti – le parole dell’attore riportate dal ‘Corriere della Sera’ – sono commenti di gente che non era lì, gente che spara veleno”.

E ancora, rivolgendosi a chi ha criticato sui social: “Sono leoni da tastiera e non mi interessano. Sono contento di aver fatto divertire le persone che erano lì, così come sono felice di tutta la gente che è venuta a vedere il mio spettacolo la sera precedente al Teatro Santa Chiara di Trento, ci siamo divertiti tantissimo, la gente ha cantato e si è divertita”.

Il ringraziamento del Club Moritzino

Polemiche social a parte, sono in molti ad aver gradito la performance di Jerry Calà, capace di portare tutta la sua allegria in Alta Badia. Sui social è arrivato il ringraziamento del Club Moritzino dopo l’evento:

“Grazie a tutti per aver reso il nostro après ski con Jerry Calà un momento da ricordare! Tra sciarpe, berretti e tutto quello che avete fatto girare, abbiamo celebrato la nostra usanza con energia pura. Insieme, abbiamo scritto un’altra pagina della storia del Club Moritzino“.

Nella serata che ha preceduto l’aprés ski, Jerry Calà si era esibito al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, sold out per il suo show intitolato “Non sono bello…piaccio!”: due ore all’insegna del divertimento, con gli spettatori che al termine dello spettacolo hanno chiesto il bis, ennesima dimostrazione dell’affetto che continua a legare Jerry Calà ai suoi fan.

Jerry Calà è in tour anche con un altro spettacolo, il concert-show “Una vita da libidine” che lo porterà a esibirsi in diverse location in giro per l’Italia, come il Teatro Alessandrino di Matera, il Rosolino Club di Napoli, il Simple 205 di Cervia, il Miravallino Sauz d’Oulx di Torino e anche Livigno e Matera.