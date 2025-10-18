Robert De Niro ha deciso di aprire a Roma il Nobu Hotel che ospita il Nobu Restaurant, un ristorante che combina cucina giapponese e sudamericana

Robert De Niro, nato a New York nel 1943, è considerato uno dei più grandi personaggi del mondo cinematografico. De Niro, però, ha costruito una carriera che va ben oltre il cinema dato che da anni è anche produttore, regista e imprenditore. Tra i suoi investimenti l’attore americano ha rivolto un’attenzione particolare al mondo dell’ospitalità di lusso.

Tra i suoi progetti più noti, infatti, c’è Nobu Hospitality, marchio fondato insieme allo chef giapponese Nobu Matsuhisa e al produttore cinematografico Meir Teper. Dopo aver conquistato le grandi capitali del mondo con hotel e ristoranti di altissimo livello, il brand Nobu arriva finalmente a Roma con una nuova apertura

Cosa si mangia da Nobu a Roma: mix di cucina giapponese e sudamericana

Da diverso tempo circola la notizia che Nobu Hospitality stava lavorando per aprire una nuova location nella capitale italiana. La data dell’effettiva apertura sembra ora sempre più vicina sia per il ristorante Nobu che la parte riguardante l’ospitalità. In occasione dell’inaugurazione del Nobu Hotel Roma, De Niro sarà presente nella Capitale e riceverà dal Comune un riconoscimento speciale: la Lupa Capitolina, una delle massime onorificenze cittadine.

Un premio che suggella il legame profondo tra l’attore e il nostro paese dato che, come molti altri personaggi famosi americani, anche lui ha delle origini italiane ed è molto legato alla penisola. Il cuore del nuovo Nobu Hotel Roma è senza dubbio il suo ristorante, diretto dal celebre chef Nobu Matsuhisa, amico e socio di Robert De Niro da oltre trent’anni. Matsuhisa è una delle figure più influenti della cucina contemporanea dato che il suo stile unisce la cucina giapponese con influenze sudamericane.

Il Nobu Restaurant di Roma apre ufficialmente sabato 18 ottobre, portando nella Capitale una cucina di altissimo livello. La proposta gastronomica include i grandi classici del brand, come il black cod con miso, il sashimi di tonno con salsa piccante e il celebre tiradito, piatto simbolo dell’incontro tra i sapori di Giappone e Perù. La cucina di Nobu è già presente in Italia grazie al Nobu Restaurant aperto a Milano all’interno dell’Armani Hotel ed era molto amata anche dallo stilista Giorgio Armani che apprezzava particolarmente il connubio.

Quando apre l’hotel Nobu di De Niro a Roma

Il nuovo Nobu Hotel Roma si trova in via Veneto, nel cuore del centro storico, in una delle strade più iconiche della Capitale, a pochi passi da piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi. Nella stessa via si trovano negozi di grandi marchi ma anche la sede romana di Crazy Pizza di Flavio Briatore. La struttura nasce dalla partnership tra Carlo Acampora, Chairman e CEO di Grand Hotel Via Veneto, e Nobu Hospitality.

L’hotel sorge all’interno di un complesso di edifici del XIX secolo, completamente restaurati per offrire un’esperienza esclusiva e unica. La struttura comprende 117 tra camere e suite, tra le quali c’è una Suite di 500 metri quadrati dotata di terrazzo privato. L’arredamento mescola elementi di design giapponese e materiali naturali, creando un’atmosfera rilassante e sofisticata.

Oltre al ristorante, l’hotel offre un rooftop bar, una spa di lusso di 500 mq, un centro fitness all’avanguardia, spazi dedicati agli eventi privati e un Club Lounge esclusivo per gli ospiti. L’apertura della struttura alberghiera è prevista per l’8 novembre, ma sul sito ufficiale del brand è già possibile prenotare soggiorni e tavoli.