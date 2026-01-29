Apre Highline Milano, rooftop con vista mozzafiato sulla città: tra le novità l'ascensore in vetro e l'accesso alla storica Sala degli Orologi

Apre Highline Milano, il percorso espositivo della Galleria Vittorio Emanuele II: si tratta di un ritorno perché il rooftop con vista mozzafiato era stato chiuso per l’installazione di un ascensore che rende l’esperienza ancora più spettacolare.

Apre Highline Milano, il rooftop con vista mozzafiato sulla città

Highline Milano è la passerella panoramica di oltre 250 metri situata a 40 metri di altezza tra piazza della Scala e piazza Duomo: il percorso comprende anche una terrazza panoramica con vista sulla Madonnina e la Sala degli Orologi, situata proprio sopra l’arco d’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II.

Come detto il rooftop era stato chiuso per un arco di tempo in cui sono stati effettuati i lavori d’installazione di un ascensore in vetro. L’annuncio della riapertura è stato dato nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 nel corso di una conferenza stampa andata in scena a Palazzo Marino, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti del team che ha realizzato i lavori.

Nel progetto di recupero della passerella sono compresi 50 pannelli informativi, dedicati alla storia della Galleria e allo skyline di Milano: i visitatori, inoltre, avranno a disposizione anche un’audioguida gratuita. I lavori finalizzati alla riapertura della passerella hanno visto l’adozione di soluzioni legate alla sostenibilità, come aree verdi pensili, pannelli solari e un impianto di illuminazione a basso consumo.

Sul sito di Highline Milano si legge che il rooftop è un “multidisciplinare in continua evoluzione”, un luogo “che guarda al futuro ma con le radici ben ancorate a un passato fatto di storia, arte e meraviglia”. La skywalk situata a 40 metri di altezza costeggia i tetti della Galleria Vittorio Emanuele II e punta a diventare uno spazio culturale e inclusivo, anche grazie all’apertura della Sala dell’Orologio.

Il progetto è nato con l’obiettivo di “restituire a Milano un pezzo della sua storia, dando una nuova luce alla Galleria Vittorio Emanuele II, raccontandola con una voce innovativa, irriverente e moderna”. Al rooftop di accede da Galleria Vittorio Emanuele II, dal lato di Piazza della Scala: nell’atrio di ingresso è presente il desk di accoglienza. L’apertura è in programma il 7 febbraio, all’indomani della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La Sala degli Orologi e i biglietti per l’ingresso

Durante la presentazione del 28 gennaio, è stato svelato il restyling della Sala degli Orologi, aperta ai visitatori per la prima volta nella sua secolare storia: si chiama così perché negli anni Trenta regolava gli orologi delle piazze di Milano. L’utilizzo della Sala sarà diverso da quello storico: diventerà un ArtSpace dedicato ai nuovi artisti emergenti, ospiterà mostre, incontri, eventi e iniziative varie.

Il primo evento che andrà in scena alla Sala degli Orologi è “Il cuore di Milano tra passato, presente e futuro”: si tratta di una rassegna a cura di Flavio Di Rienzo che consiste in una selezione di oltre 60 fotografie storiche di Milano, con materiale proveniente dall’archivio storico del Touring Club Italiano, dal civico archivio fotografico del Castello Sforzesco e dall’archivio storico Intesa Sanpaolo-Publifoto.

I biglietti per visitare la passerella, la Sala degli Orologi e il tetto panoramico saranno in vendita online a partire dal 7 febbraio 2026: Highline Milano sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00.