Chi è Antonia Klugmann, chef dell'Argine a Vencò a Dolegna

Dopo una breve parentesi come giudice di MasterChef Italia, la chef Antonia Klugmann si è dedicata al suo ristorante, l'Argine a Vencò a Dolegna del Collio

Anni di duro lavoro per apprendere l’arte dietro ai fornelli, poi i sacrifici per aprire il suo ristorante e infine il successo, grazie anche alla sua partecipazione a MasterChef Italia: la chef Antonia Klugmann è oggi tra i maestri della cucina italiana, un nome che non ha bisogno di presentazioni. La breve parentesi televisiva non l’ha distolta dalla sua più grande passione, la gestione dell’Argine a Vencò, il locale situato a Dolegna del Collio.

Antonia Klugmann e l’esperienza a MasteChef

Triestina di nascita, ma con radici che affondano in Puglia e in Emilia Romagna, Antonia Klugmann aveva in gioventù deciso di intraprendere una strada ben precisa, iscrivendosi a Giurisprudenza. Ma il richiamo della cucina l’ha spinta presto ad abbandonare gli studi, dedicandosi con passione all’arte della ristorazione. Ha lavorato per lungo tempo come apprendista tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, con l’obiettivo di aprire il proprio ristorante. Il suo sogno ha richiesto molti sacrifici: dopo aver acquistato il terreno dove costruire le fondamenta del suo locale, la chef ha lavorato per quattro anni a Venezia (presso i ristoranti Il Ridotto e Venissa) per permettersi di portare avanti il progetto.

Nel 2014, finalmente, la Klugmann ha aperto i battenti dell’Argine a Vencò, che l’anno successivo ha conquistato una stella Michelin. Il successo presso il grande pubblico, tuttavia, è arrivato solo più avanti: nel 2017 ha partecipato come giudice a MasterChef Italia, in sostituzione del collega Carlo Cracco, per poi figurare come ospite presso altri programmi televisivi dedicati alla cucina. Il suo ristorante è oggi una realtà in grado di coniugare tradizione e innovazione. Nonostante la disponibilità limitata di posti (la chef propone infatti un menù sostenibile basato su prodotti genuini e acquistati in quantità ridotte, anche per evitare sprechi), c’è sempre molta richiesta da parte degli ospiti.

Dov’è il ristorante Argine a Vencò

Il ristorante Argine a Vencò di Antonia Klugmann si trova presso il piccolo borgo di Dolegna del Collio, in provincia di Gorizia: è uno dei tanti comuni di confine, storicamente diviso tra Italia e Slovenia, in cui le tradizioni e le culture dei due Paesi si mescolano anche in cucina. Il locale della chef è incastonato in una splendida cornice naturale, che ben si abbina alla sua proposta ristorativa basata su prodotti vegetali e a km zero. Purtroppo, la zona del Collio in cui si trova è anche soggetta a forti alluvioni e all’esondazione del vicino fiume, lo Iudrio, che ha già causato non pochi problemi alla Klugmann.

Il ristorante di Antonia Klugmann allagato a Dolegna del Collio

Le recenti piogge torrenziali, che nel novembre 2025 hanno colpito la provincia di Gorizia, hanno messo in ginocchio gli abitanti di alcuni dei paesini del Collio, allagando case e negozi. Anche Antonia Klugmann ha subito molti danni: “Il piano terra è rimasto allagato tutta la notte, ora è pieno di fango. Un disastro: più resta così, più si rovinerà. La fatica di una vita buttata… Senza contare che anche frigo e congelatore sono staccati da stanotte, un bel danno pure quello” – ha commentato la chef, sulle pagine del Corriere della Sera.

Purtroppo non è la prima volta che la Klugmann si trova ad affrontare una situazione del genere. In una regione sovente flagellata dalle alluvioni, appena un anno e mezzo fa il ristorante l’Argine a Vencò era rimasto sommerso dall’acqua. “Ho dovuto aspettare 18 mesi per poter risistemare le sale danneggiate, perché i muri si devono asciugare. Le avevamo inaugurate una settimana fa” – ha spiegato la chef, e nelle sue parole si legge tutto il dolore per i drammatici avvenimenti degli ultimi giorni.