Annuncio di Pier Silvio Berlusconi sul futuro di Villa Certosa, la storica residenza estiva della famiglia che di recente ha cambiato proprietario

Nel corso dell’annuale incontro con la stampa a Cologno Monzese, l’ Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha parlato del futuro di Villa Certosa, la residenza estiva della famiglia in Sardegna, acquistata negli anni Ottanta dal padre Silvio.

Berlusconi, annuncio sul nuovo proprietario di Villa Certosa

Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a margine della serata con la stampa negli studi Mediaset di Cologno Monzese, parlando del futuro di Villa Certosa, la storica residenza estiva in Sardegna della famiglia venduta di recente:

“Mio padre aveva delle idee per far vivere in futuro villa Certosa – ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi – non possiamo averne la certezza ma il nuovo acquirente, il futuro proprietario, nell’approcciare la cosa ci ha anche raccontato una storia che è coerente con ciò che mio padre voleva”.

Sulla cessione della splendida proprietà di Porto Rotondo, Pier Silvio ha spiegato che la famiglia ormai non la usava più, facendo anche una similitudine con la cessione della squadra di calcio del Monza: “Non la usiamo mai, come è successo per il Monza, esempio che c’entra poco ma che viene naturale, oltre alla decisione di vendere abbiamo provato a fare in modo che la storia di Villa Certosa fosse coerente con le idee di nostro padre, ma ovviamente non possiamo avere nessuna certezza”.

Il secondogenito di Silvio Berlusconi ha dunque provato a spiegare quali sono stati i motivi dell’addio a un luogo simbolo come la villa di Porto Rotondo, sottolineando che la famiglia ormai non utilizzava più quella dimora.

La scelta della cessione ad Al Thani, in qualche modo, è stata guidata anche dalla volontà di rispettare la memoria del Cavaliere: il progetto presentato dal nuovo proprietario e la visione futura per la tenuta, sarebbe in linea con le idee già espresse dall’ex Presidente del Consiglio quando era ancora in vita.

Quale sarà il futuro di Villa Certosa

Di certezze su quello che sarà il futuro di Villa Certosa ancora non ce ne sono, ma da diverse settimane le indiscrezioni circolate vertono su un cambio radicale rispetto al passato: da abitazione privata a resort di lusso nel portafoglio della società di investimenti immobiliari riconducibile allo sceicco qatariota.

Il Qatar sta investendo da anni in Sardegna: l’ingresso di Villa Certosa nel segmento dell’extra lusso andrebbe a consolidare il posizionamento della Sardegna Nord-Orientale come punto di riferimento mondiale del settore ricettivo ai massimi livelli, per un’operazione che potrebbe ridefinire gli standard dell’accoglienza turistica in Gallura.

L’immensa proprietà di Punta Lada, cambierebbe pelle per sempre, orientandosi verso il settore dell’ospitalità di lusso. La villa venne acquistata da Silvio Berlusconi negli anni Ottanta e dopo esserne diventato il nuovo proprietario, il Cavaliere decise di cambiarle nome, passando da Villa Monastero a Villa Certosa.

A un suo architetto di fiducia, già progettista di numerose ville della Costa Smeralda, Berlusconi affidò la ristrutturazione della tenuta sarda, diventata presto una delle sue residenze estive preferite. Negli anni sono numerose le personalità del mondo della politica accolte dal Cavaliere a Villa Certosa, come George W. Bush, Vladimir Putin, Tony Blair e José Zapatero.