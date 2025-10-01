A seguito di un grave incidente occorso nelle ore scorse, il passaggio delle Frecce Tricolori su Milano (previsto per il 1° ottobre) è stato annullato

Tantissimi cittadini erano pronti ad ammirare lo spettacolo, con gli occhi rivolti verso il cielo, ma un annuncio è arrivato inaspettato: poche ore prima dell’attesissimo sorvolo delle Frecce Tricolori sopra il Duomo di Milano, l’evento è stato annullato. Purtroppo, un grave incidente avvenuto il giorno stesso della data dello show ha spinto l’Aeronautica a cancellare questo appuntamento che stava attirando moltissimi curiosi. Ecco che cosa è successo.

Annullato lo show delle Frecce Tricolori

Mercoledì 1° ottobre 2025, allo scoccare delle ore 13, i cieli di Milano avrebbero dovuto accogliere uno spettacolo davvero affascinante. Stiamo parlando del sorvolo delle Frecce Tricolori, che avevano in programma di sfrecciare su piazza Duomo e sulle vie del centro, portando la bandiera italiana sopra il capoluogo lombardo. L’evento era previsto in occasione del centenario della presenza dell’Aeronautica Militare a Milano, con l’insediamento del suo primo storico Comando Aeronautico avvenuto nel 1925.

Vista l’importante ricorrenza, l’Aeronautica ha poi in programma numerosi altri appuntamenti per il pubblico, tra cui l’Open Day presso l’Aeroporto Militare di Milano-Linate che si terrà il 4 ottobre 2025. Tuttavia, lo show delle Frecce Tricolori è stato annullato a poche ore dalla partenza del volo. L’annuncio ufficiale è arrivato la mattina del 1° ottobre 2025, quando già moltissimi curiosi si preparavano ad assistere allo spettacolo. Gli Aermacchi MB-339 che compongono la flotta non si sono dunque alzati sui cieli di Milano, a causa di un grave incidente avvenuto a Latina, il quale ha coinvolto proprio un velivolo militare.

Grave incidente aereo a Latina: cosa è successo

L’appuntamento a Milano era così importante che le Frecce Tricolori avevano già effettuato un sorvolo di prova nella giornata di lunedì 29 settembre, lasciando a bocca aperta abitanti e turisti che si trovavano a passare da quelle parti. Ma il grave incidente occorso appena due giorni dopo ha spinto l’Aeronautica a cancellare l’atteso show che avrebbe dovuto colorare i cieli meneghini. Nella mattina di mercoledì 1° ottobre 2025, un velivolo militare T-260B appartenente al 70° Stormo di Latina è precipitato durante una missione di addestramento.

L’incidente è avvenuto in una zona boschiva del Parco Nazionale del Circeo, nella località Migliara 51 a Sabaudia (in provincia di Latina), poco distante dalla via Pontina. Due le persone a bordo del velivolo, entrambe decedute: il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. Immediato l’intervento degli operatori del 118, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, per domare l’incendio – il velivolo è stato ritrovato in fiamme – e mettere in sicurezza l’area.

Le indagini sono ancora in corso, nel tentativo di chiarire l’esatta dinamica della vicenda. Stando alle prime informazioni ufficiali dell’Aeronautica Militare, il velivolo era impegnato in una missione di addestramento all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio: “Ho appreso con profonda costernazione e sincera commozione del tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica Militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa” – ha affermato il Capo dello Stato, chiedendo di far giungere “ai familiari e alla forza armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”.