L'angelo Meloni a Roma cambia faccia e spuntano altre somiglianze

È terminato l'affresco di San Lorenzo in Lucina, che aveva suscitato scalpore con l'angelo dalle fattezze di Giorgia Meloni: ora appaiono altre somiglianze

Probabilmente avrete sentito parlare dell’angelo Meloni, come è stato ribattezzato l’affresco rappresentante, in realtà, una vittoria alata all’interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Solo qualche mese fa, a gennaio 2026, il termine dei lavori di restauro sull’affresco avevano suscitato grande scalpore: i tratti del volto dell’angelo, infatti, ricordavano fin troppo quelli della premier Giorgia Meloni. Per spegnere le polemiche, è stato dato il via ad un nuovo rifacimento. E oggi che l’angelo ha ripreso vita, con un nuovo volto finalmente anonimo, parte la caccia alle misteriose somiglianze.

La storia dell’angelo Meloni di San Lorenzo in Lucina a Roma

Facciamo un breve passo indietro: presso la chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma, spicca un affresco dai motivi floreali che rappresenta alcuni angeli. L’opera, realizzata solamente nel 2000, ha subito gravi danni a causa delle infiltrazioni di acqua piovana che hanno letteralmente cancellato il volto di uno dei cherubini, quindi monsignor Daniele Micheletti – parroco di San Lorenzo in Lucina – ha affidato all’artista Bruno Valentinetti l’incarico di restaurarlo. E il risultato finale ha dato il via alle polemiche.

In effetti, il volto dell’angelo rimesso a nuovo somigliava in maniera molto particolareggiata a quello della premier Giorgia Meloni, la quale ha persino ironizzato sui social dopo essere venuta a conoscenza della situazione. Naturalmente, la curiosità ha richiamato tantissimi visitatori che hanno ben presto affollato la chiesa, ma il Vaticano ha deciso di mettere a tacere le critiche facendo cancellare l’opera. Per il nuovo restauro è stato ancora una volta incaricato Valentinetti, che ha ora completato il lavoro, dando all’angelo Meloni un volto sconosciuto. O forse no?

Il nuovo volto dell’angelo a Roma e le strane somiglianze

Poco dopo il termine dei lavori di restauro, lo storico dell’arte Fabrizio Federici – che da tempo gestisce una pagina social su cui fa satira sul mondo dei beni culturali – ha fatto visita alla chiesa di San Lorenzo in Lucina e ha notato qualcosa di particolare. Come riporta il sito “Finestre sull’Arte”, ora c’è una nuova somiglianza che fa tornare l’ex angelo Meloni al centro dell’attenzione: “Adesso il volto dell’angelo ha assunto i connotati di… Marina Berlusconi. […] È lui [Fabrizio Federici, ndr] che, dopo un giro sabato pomeriggio in San Lorenzo in Lucina, si è accorto delle nuove sembianze della figura e ha scattato alcune fotografie, benché il… dibattito sulla somiglianza del volto sia ancora aperto: è davvero Marina Berlusconi? Oppure è Alessandra Mussolini? O ancora Elodie? O addirittura Daniela Zuccoli, la terza moglie di Mike Bongiorno? La discussione farà appassionare tutto il web”.

La risposta del responsabile di San Lorenzo in Lucina

Il dibattito, in realtà, vuole essere ironico. Ma, per sciogliere ogni dubbio, la risposta ufficiale non è tardata ad arrivare. Monsignor Daniele Micheletti ha rilasciato le sue dichiarazioni a “Repubblica”, affermando di aver dato incarico a Valentinetti di restaurare l’angelo di San Lorenzo in Lucina, senza però ricalcare il volto originario. “Lo abbiamo cercato, ma non era in archivio, per questo abbiamo fatto come ritenevamo opportuno. Il nuovo angelo non assomiglia a nessuno, anche se vedo che sui social qualcuno fa già polemica, dicendo che ricorda Marina Berlusconi o Elodie. Ma non è così, non è nessuno. Sarà bello o brutto, ma questo è il risultato. La testa forse è un po’ sproporzionata. Era meglio prima? Non lo so”.