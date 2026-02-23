di
Andrea Pignataro è il più ricco d'Italia: la nuova classifica
Ci sono novità ai vertici della classifica in tempo reale di Forbes che mette in fila i miliardari più ricchi d’Italia: scende dal primo posto Giovanni Ferrero dopo un dominio che durava praticamente da quattro anni.
