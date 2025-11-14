Il prossimo 7 dicembre 2025 si terrà la cerimonia ufficiale per la consegna degli Ambrogini d'Oro: scopriamo chi sono tutti i premiati

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Sono stati selezionati i 42 nomi che, nel corso della prossima cerimonia ufficiale, verranno insigniti dell’Ambrogino d’Oro 2025: il prestigioso riconoscimento viene assegnato annualmente ai cittadini più illustri e alle realtà che si sono contraddistinte nell’impegno civico verso la città di Milano. Con ben 280 candidati, quest’anno la scelta è stata ardua. La Commissione per la concessione delle civiche benemerenze del Comune di Milano avrebbe impiegato oltre 6 ore per raggiungere il verdetto: ecco chi sono tutti i premiati con l’Ambrogino d’Oro 2025.

I cittadini “illustri” che ricevono l’Ambrogino d’Oro 2025

Nessun nome “famoso” agli Ambrogini d’Oro 2025, a parte un paio di eccezioni: è questa la linea scelta dalla Commissione, che ha voluto insignire dell’onorificenza quelle figure silenziose che si adoperano per il bene della comunità. Il sindaco Beppe Sala aveva già annunciato questa parziale inversione di tendenza, quando aveva dichiarato il suo intento di “premiare gli sconosciuti che fanno grande questa città”. E così, niente riconoscimenti a personaggi illustri come Fedez e Chiara Ferragni – che lo hanno ricevuto nel 2020, suscitando non poco scalpore.

I premi, che verranno consegnati durante la cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 7 dicembre 2025 (in occasione di Sant’Ambrogio), sono dunque stati conferiti a persone che spiccano nelle loro categorie professionali. Come il poliziotto Christian Di Martino, che ha messo a rischio la sua vita per fermare un uomo che stava lanciando sassi sui passanti alla stazione di Lambrate. O come Mimma Guastoni, per il suo impegno culturale come presidente dell’associazione Teatri per Milano.

A questi nomi pressoché “sconosciuti”, si aggiunge qualche inevitabile eccezione. È il caso di Enrico Mentana, direttore del tg di La7, e del suo collega Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, ma anche del maratoneta Iliass Aouani, che ha regalato all’Italia una meritatissima medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica 2025 che si sono tenuti a Tokyo.

Ecco l’elenco completo dei 15 nomi premiati con la Medaglia d’Oro:

Aouani Iliass, maratoneta;

Cimino Vincenzo, endocrinologo;

Crocco Carlo, fondatore di Hublot;

Del Bono Alessandro, amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici;

Di Martino Christian, poliziotto;

Guastoni Mimma, presidente di Teatro per Milano;

Leonelli Roberto, amministratore delegato di Publicis Groupe Italia;

Maisto Guglielmo, avvocato;

Maniaci Alessandri, avvocato;

Martinoni Paola, senologa;

Mentana Enrico, direttore del tg di La7;

Russo Claudio, cardiochirurgo;

Tamburini Fabio, direttore de Il Sole 24 Ore;

Tarter Iris, preside emerita dell’istituto professionale Paolo Frisi;

Visco Gilardi Leonardo, presidente della sezione milanese dell’Associazione ex deportati nei campi nazisti.

Tutti i premiati con l’Ambrogino d’Oro 2025

Oltre alle Medaglie d’Oro, il prossimo 7 dicembre 2025 verranno consegnate altre importanti onorificenze: una Grande Medaglia d’Oro, 6 Medaglie d’Oro alla memoria e 20 Attestati di civica benemerenza. Scopriamo tutti i premiati.

Grande Medaglia d’Oro:

FAI (Fondo Ambiente Italiano)

Medaglie d’Oro alla memoria:

Clerici Carlo Alfredo, medico presso l’Istituto dei Tumori;

De Carneri Ivo, professore ordinario di Parassitologia;

Fezzi Mario, avvocato giuslavorista;

Gatto Annamaria, giudice;

Pedrini Marco, ex presidente dell’associazione Anffas;

Targetti Luca, ex responsabile del cast del Teatro alla Scala.

Attestati di civica benemerenza: