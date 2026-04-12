Sulle Alpi Apuane scoperto un nuovo minerale, la delchiaroite, una rara specie che rivela nuove informazioni sull’evoluzione geologica della Terra

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Tra le cave delle Alpi Apuane è emersa la delchiaroite, un minerale mai osservato prima, capace di aprire nuove prospettive sulla storia della Terra.

Come è stato scoperto il nuovo minerale nelle cave Alpi Apuane

Nel cuore delle Alpi Apuane, celebri per il marmo e per una lunga tradizione estrattiva, è stato individuato un minerale che ha richiesto anni di studio prima di essere riconosciuto come qualcosa di completamente nuovo.

La scoperta della delchiaroite è avvenuta all’interno del bacino marmifero di Colonnata, un’area già nota agli studiosi per la sua complessità geologica. L’esemplare è stato individuato da Lorenzo Del Chiaro, appassionato di mineralogia che nel tempo ha contribuito in modo significativo alla conoscenza del territorio apuano.

Un passaggio decisivo è arrivato grazie alla collaborazione con un capocava, che ha permesso di portare il campione all’attenzione dei ricercatori; da quel momento il materiale è stato quindi analizzato da un gruppo coordinato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, con il supporto delle strutture scientifiche dell’ateneo.

Le analisi di laboratorio hanno permesso di verificare che si trattava di una variante completamente nuova. Il minerale si presenta infatti sotto forma di cristalli sottilissimi, di colore giallo, con dimensioni inferiori a un decimo di millimetro.

Rarissimo, tanto che l’unico esemplare individuato è stato successivamente conservato nelle collezioni del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.

Dopo il lavoro di classificazione, la nuova specie è stata ufficialmente riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, con la validazione che è arrivata dalla commissione competente della International Mineralogical Association, che ha approvato il nome e la composizione del minerale.

Perché la delchiaroite è un minerale unico al mondo

L’eccezionalità della nuova specie mineralogica risiede nella sua composizione chimica, che combina elementi raramente associati tra loro. La formula Cu3I(CH3S)2 indica infatti la presenza di iodio legato a una componente organica, un’unione mai osservata prima né in natura né in laboratorio, aspetto che ha reso la scoperta particolarmente rilevante.

Lo iodio, infatti, è un elemento che compare di rado nei minerali: tra le migliaia di specie note, solo una piccola parte lo include nella propria struttura. La presenza di una componente organica ha rafforzato ulteriormente l’interesse scientifico, perché suggerisce un legame diretto con processi biologici del passato.

Secondo quanto emerso dagli studi, come riportato sul ‘Corriere della Sera’, il marmo delle Alpi Apuane presenta una concentrazione di iodio superiore alla media, caratteristica che sarebbe collegata alla presenza di materiale organico nei sedimenti originari, risalenti a epoche geologiche molto antiche. La delchiaroite diventa così una sorta di traccia, una “firma” che testimonia l’interazione tra evoluzione biologica e trasformazioni della crosta terrestre.

La scoperta ha contribuito a rafforzare l’idea che le Alpi Apuane rappresentino un territorio di straordinaria geodiversità, capace di restituire informazioni preziose sulla formazione dei marmi di Carrara e sui processi che li hanno generati.

Accanto al valore scientifico, il ritrovamento si inserisce in un contesto ampio, considerando che le stesse aree in cui è stato individuato il minerale sono al centro di un dibattito acceso legato all’attività estrattiva e che da anni associazioni e movimenti locali segnalano l’impatto ambientale delle cave, evidenziando criticità legate al paesaggio e agli ecosistemi.

La scoperta della delchiaroite riporta quindi l’attenzione su un territorio complesso, in cui convivono ricerca scientifica, attività economiche e istanze di tutela in un equilibrio delicato, che continua a essere oggetto di confronto e che, anche alla luce di questo ritrovamento, assume nuovi significati.