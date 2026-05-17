Grazie ai dati raccolti dagli esperti dell'ISPRA, emerge una nuova mappa di Roma che evidenzia quali sono le zone più a rischio per la formazione di voragini

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Li chiamano “skinhole antropogenici”, ma dietro questi termini un po’ inusuali si celano le tanto temute voragini che, soprattutto negli ultimi anni, stanno preoccupando i residenti della capitale. A Roma, infatti, tantissime strade sono soggette alla formazione di queste buche gigantesche, che altro non sono che sprofondamenti del terreno dovuti all’attività umana. Sotto la città, c’è un vero e proprio mondo ben protetto dalla luce del sole, che tuttavia ogni tanto torna a riemergere. Un nuovo studio cerca di fare il punto della situazione, rivelando anche le zone più soggette al rischio di voragini.

Lo studio ISPRA sul sottosuolo di Roma

Già negli anni passati erano state condotte interessanti ricerche volte a scoprire quali fossero le aree più “fragili” dal punto di vista del sottosuolo di Roma, che cela un’altra città nascosta. Ora sono gli esperti dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), guidati dalla geologa Stefania Nisio, a pubblicare le loro ultime scoperte, che vanno ad ampliare le nostre conoscenze del mondo sotterraneo di Roma. I dati raccolti riguardano un territorio di ben 450 km quadrati, coprendo quindi una vasta fetta della capitale.

Gli scienziati, partendo proprio dalle ricerche condotte in precedenza, hanno poi aggiunto i dati provenienti dalla letteratura storica e quelli “di campo”, ovvero raccolti con indagini sul posto, nei luoghi colpiti da voragini. Il loro lavoro, che va avanti ormai da quasi 10 anni, porta alla luce numerose informazioni sul sottosuolo di Roma. Come la dottoressa Nisio ha rivelato in un’intervista rilasciata a “RomaToday”, sono tre i tipi di dati raccolti durante la loro ricerca.

“Ci sono i dati puntuali che indicano delle localizzazioni specifiche, in cui sono presenti cavità sotterranee, ad esempio le catacombe di cui non abbiamo una planimetria dettagliata. Poi ci sono i dati lineari che rappresentano infrastrutture sotterranee come i cunicoli idraulici. Infine ci sono i dati poligonali, che sono ipogeo più complessi di cui abbiamo cartografie più dettagliate” – ha spiegato la geologa Stefania Nisio.

Quali sono le zone di Roma più a rischio voragini

Il nuovo studio condotto dagli esperti dell’ISPRA è di fondamentale importanza, perché mette in luce le aree più a rischio per quanto riguarda la formazione di voragini. Ciò è utile soprattutto perché, fornendo indicazioni sulla presenza di cavità sotterranee, permette di individuare le zone più favorevoli per la costruzione di nuovi edifici e quelle invece più pericolose dal punto di vista idrogeologico.

Sulle zone più a rischio voragini, la dottoressa Nisio ha spiegato: “La zona est e quella sud est sono quelle che presentano terreni piroclastici che, per la loro natura, sono stati maggiormente soggetti all’intervento umano, soprattutto di carattere estrattivo. […] Parliamo quindi della zona dell’Appio Latino, del Tuscolano, ma anche Prenestino e Centocelle, l’Appia Antica e il Tiburtino. Anche nel centro, ma in misura minore, e poi nella zona di San Giovanni e Flaminio”.

Non mancano poi aree a rischio nel municipio XI e nelle vicinanze, tra cui Portuense e Monteverde Vecchio. “Recentemente si è aperta una voragine in via Bianchi e abbiamo capito che lì sotto c’è un ambiente ipogeo da investigare. Del resto il nostro è un lavoro che necessita di continui aggiornamenti, anche perché a Roma c’è una città sotto la città.