Allarme pomodori in Puglia: cosa succede in ospedali e scuole

Salmonella, in Puglia è allarme pomodori: la Regione li ha tolti dalle mense di scuole, ospedali, strutture socio-assistenziali e case di cura

In Puglia è scattato l’allarme salmonella: la Regione ha disposto un provvedimento che prevede lo stop ai pomodori freschi crudi nella ristorazione collettiva, quindi nelle mense e cucine di scuole, ospedali, strutture socio-assistenziali e case di cura.

Scatta l’allarme pomodori in Puglia: cosa succede

I casi di salmonella della Puglia sarebbero collegati al pomodoro ciliegino crudo: come si legge su ‘SkyTg24’, la presenza dell’agente batterico sarebbe stata rilevata in un lotto di prodotto proveniente da Caltanissetta.

La misura disposta dalla Regione Puglia serve soprattutto per salvaguardare la popolazione più fragile, in modo particolare i bambini, gli anziani e i soggetti più vulnerabili. Anche in altre zone d’Italia sono emerse segnalazioni relative alla presenza di salmonella: su tutte la Lombardia, il Lazio e il Friuli Venezia Giulia.

Dalla Regione Puglia è arrivata la richiesta, rivolta a tutti i Comuni e a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socio-assistenziale, ospedaliera e delle case di cura, di sospendere momentaneamente l’utilizzo e la somministrazione di pomodori freschi crudi, sostituiti da altri vegetali cotti; la stessa richiesta è rivolta anche a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.

La direttiva regionale ha menzionato un incremento dei casi di malattia trasmessa da alimenti da Salmonella Strathcona St2559, oltre all’aumento dei focolai di salmonellosi documentati nel mese di settembre e associati al consumo di pomodori freschi, in particolare pomodoro ciliegino crudo, stando alle indagini epidemiologiche condotte dai Dipartimenti di Prevenzione.

Il provvedimento si basa sui dati emersi durante la riunione della Task Force Nazionale andata in scena il 30 settembre: “Attesa la rilevanza epidemiologica della situazione in atto – la nota regionale riportata da ‘RaiNews’ – e in attesa di disporre di dati certi e aggiornati, considerato l’imminente avvio nei primi giorni di ottobre delle attività di refezione nelle scuole, la somministrazione è sospesa per il principio di precauzione e al fine della tutela massima della salute”.

La vicenda ha riacceso i riflettori sull’importanza e sul ruolo fondamentale di fattori come la sorveglianza epidemiologica, la tracciabilità degli alimenti e la corretta gestione del rischio microbiologico. Stando a quanto riportato da ‘IlPost’, i casi accertati in Puglia sarebbero 37, oltre al focolaio di Turi (provincia di Bari) dove quasi 300 persone hanno avuto sintomi compatibili con la salmonellosi dopo una cena aziendale, ma molti degli invitati provenivano da fuori Regione, quindi per questo motivo il conteggio è incerto.

L’avviso del Comune di Bari

A fronte del provvedimento preso dalla Regione Puglia, il Comune di Bari, come riportato da ‘TgCom24’, ha fatto sapere che nelle scuole del territorio cittadino “non si è verificato alcun caso riconducibile alle segnalazioni che hanno determinato il provvedimento della Asl” e che “la misura ha carattere esclusivamente precauzionale e resterà in vigore fino a nuova comunicazione dell’autorità sanitaria”.

L’Amministrazione Comunale ha voluto rassicurare le famiglie, spiegando che il servizio di refezione continuerà regolarmente e i pomodori freschi, dove previsti, verranno sostituiti con altri elementi. Il Comune ha ricordato che “tutte le procedure di preparazione, igienizzazione e sanificazione adottate nelle mense scolastiche seguono protocolli rigorosi e sono sottoposte a controlli puntuali volti a prevenire qualsiasi episodio di questo tipo”.