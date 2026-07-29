Allarme pesce palla argenteo nel Mediterraneo: la situazione

Scatta l'allarme pesce palla argenteo nel Mar Mediterraneo: aumenta la presenza di questa specie pericolosa, anche al largo delle coste italiane

Nel Mar Mediterraneo è scattato l’allarme pesce palla argenteo: la presenza di questa specie, capace di morsi profondi e pericolosa se mangiata, è aumentata nel corso degli anni, anche al largo delle coste italiane.

Scatta l’allarme argenteo nel Mar Mediterraneo

Il pesce palla argento sta ampliando sensibilmente il proprio ambiente, trovando spazio in gran parte del Mediterraneo; la Nazione con l’allerta più alta è la Grecia, dove la sua presenza è diventata un vero e proprio caso, tanto da costringere le autorità ad adottare misure per contenere i rischi a lui associati.

Sull’isola di Evia, distante circa 130 chilometri da Atene, sono state installate le prime barriere galleggianti, sulla spiaggia di Rodies: un investimento da 366.000 euro che ha come obiettivo quello di estendere la protezione anche ad altre spiagge della zona.

Tali provvedimenti sono stati disposti dopo diversi episodi di bagnanti morsi dai pesce palla; una donna a Varkiza ha riportato ferite profonde che hanno richiesto alcuni punti di sutura. Si è mossa anche la Croce Rossa greca che ha diramato l’allerta, invitando chiunque si trovi a contatto con il pesce a rivolgersi immediatamente ai presidi medici più vicini.

Prendendo come esempio quanto già successo a Cipro, il Governo Greco ha deciso anche di dare il via a un programma di incentivi economici per i pescatori dell’isola di Creta e dell’Egeo, offrendo più di 5 euro al chilo per i pesce palla catturati; un piano per incentivare la pesca di questa specie e provare così a ridurre sensibilmente la popolazione nelle acque.

Una volta pescati, i pesci devono essere consegnati presso gli impianti di incenerimento. Stando a quanto riportato dalle autorità locali, questo provvedimento a Cipro ha permesso di catturare oltre 103 tonnellate di pesce palla argenteo nel giro di due soli anni.

Pesce palla argenteo in Italia: perché è pericoloso

Per quanto riguarda l’Italia, bisogna precisare che quest’anno, almeno per il momento, non sono stati segnalati avvistamenti di pesce palla argenteo nei mari del nostro Paese; la presenza di questa specie, comunque, è nota almeno dal 2013, quando venne individuato un esemplare al largo di Lampedusa.

Nel 2025, inoltre, è stato ritrovato un pesce palla argenteo nell’Alto Adriatico, segnale di come la specie si stia espandendo continuamente anche vicino alle coste italiane; pur essendo considerata ancora una specie rara da incontrare, negli ultimi anni è riuscita ad accrescere il proprio areale.

Ogni avvistamento di pesce palla argenteo è monitorato con grande attenzione, perché la specie presenta prevalentemente due rischi: quello principale è di tipo gastronomico e riguarda la possibilità di pescarlo e mangiarlo. Gli esemplari, infatti, possono contenere tetrodotossina, una neurotossina molto potente che non viene inattivata dalla cottura e può provare paralisi, insufficienza respiratoria e anche la morte.

Il secondo rischio, meno pericoloso del primo ma comunque da non sottovalutare, è rappresentato dal morso: il pesce palla argenteo non può rilasciare veleno, ma il suo morso è in grado di causare ferite serie, in quanto le mascelle sono decisamente robuste e dotate di denti a becco che riescono a provocare profonde lacerazioni, in alcuni casi possono anche amputare un dito; è bene, dunque, cercare di restare alla larga qualora del pesce palla qualora lo si incontrasse in acqua.