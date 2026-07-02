Allarme Mar Mediterraneo, 6 gradi in più: "Gravi danni"

Scatta l'allarme per il riscaldamento del Mar Mediterraneo, 6 gradi in più rispetto alla media degli ultimi 40 anni: quali saranno le conseguenze

Nella giornata del 21 giugno 2026, il servizio europeo Copernicus ha misurato il record di sempre per la temperatura marina: 21 gradi come media dei mari del mondo. L’andamento non risparmia il Mediterraneo, con i satelliti del servizio europeo che misurano una superficie di 6 gradi più calda rispetto alla media degli ultimi quarant’anni.

Allarme temperatura del Mar Mediterraneo: “Gravi danni”

Anche durante l’inverno, il Mare Nostrum è rimasto uno o due gradi sopra la norma, quindi la stagione fredda non lo ha riscaldato come avrebbe dovuto. Già nel mese di maggio si è presentata un’ondata di calore, proseguita poi a giugno con un continuo aumento delle temperature dell’acqua. “Si prevede che questo record – si legge nel bollettino di Copernicus – avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini”.

Massimiliano Pasqui, fisico dell’atmosfera del Cnr, ha analizzato la situazione, spiegando: “Il calore del mare è tutta energia pronta a essere ceduta all’atmosfera, quando una corrente fresca e instancabile scende dall’Atlantico e incontra una massa d’aria torrida e umida, abbiamo tutte le condizioni per temporali profondi, efficienti, organizzati. Sono fenomeni di classe superiore rispetto ai temporali di calore, accompagnati da precipitazioni molto abbondanti e grandinate.

E ancora. “Le perturbazioni anche intense cui abbiamo assistito nei giorni scorsi al nord avevano natura diversa, erano temporali di calore. I fenomeni previsti per domani saranno intensi, localizzati e si svilupperanno rapidamente. Tutte queste condizioni rendono molto difficili le previsioni. Quando abbiamo a che fare con ondate di calore che coprono mezza Europa e restano fisse per giorni e giorni non abbiamo difficoltà a lanciare allerte”.

Il fisico ha poi osservato: “Il massimo viene raggiunto di solito a fine agosto e settembre. Non a caso l’autunno in Italia è la stagione dei nubifragi più forti. Quando con i primi freschi le perturbazioni atlantiche scendono da nord, incontrano un’acqua carica di calore dopo un’estate intera. Negli ultimi anni abbiamo visto questo schema ripetersi fino a inizio dicembre, viste le temperature alte dei mari. Oggi vi assistiamo anche a fine giugno, ed è piuttosto insolito”.

L’allerta nelle regioni italiane

Tra le conseguenze del riscaldamento delle acque marine ci sono anche i rovesci intensi e non a caso nelle prossime ore è in arrivo un’ondata di maltempo che coinvolge diverse regioni del nostro Paese. Allerta arancione in Lombardia, con rischio temporali e raffiche di vento fino a 90 chilometri orari, con la possibilità di grandinate di piccole e media dimensioni.

In vista di ciò a Milano hanno deciso di chiudere i parchi e di sospendere i servizi al loro interno. Allerta arancione anche in Emilia Romagna per temperature estreme che nelle aree di pianura e collinari, del settore centro-orientale, arriveranno fino a 36 gradi. Su tutto il territorio regionale c’è invece allerta gialla per temporali intensi e organizzati, con possibili danni, frane, ruscellamenti e innalzamenti dei corsi d’acqua.

Tra le altre regioni in cui vige l’allerta gialla per i rovesci e temporali forti e improvvisi troviamo anche la Campania, con rischio idrogeologico rappresentato da allagamenti, esondazioni, frane e caduta massi, e in Toscana, dove potranno verificarsi temporali di forte intensità con colpi di vento e grandinate e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore. Si specifica che le allerte si riferiscono alle tempistiche indicata nei comunicati delle Protezioni Civili regionali e comunali: ai cittadini viene raccomandato di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti e dettagli.