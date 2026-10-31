Allarme gambero rosso di Mazara del Vallo: cosa sta succedendo

Scatta l'allarme gambero rosso di Mazara del Vallo: il caro carburante e la concorrenza sleale stanno mandando in crisi i pescatori della Sicilia

Viaggio alla scoperta della crisi del gambero rosso di Mazara del Vallo: fattori come il caro carburante e la concorrenza sleale incidono negativamente sull’intero settore.

Crisi del gambero rosso di Mazara del Vallo: cosa sta succedendo

Per capire meglio le cause della crisi della pesca, l’inviato del programma ‘Le Iene’, Giulio Golia, si è recato personalmente a Mazara del Vallo, uno dei porti più importanti d’Italia, dove si è imbarcato per una battuta di pesca.

L’inviato ha seguito da vicino il percorso del celebre gambero rosso di Mazara, dalla pesca in mare alla lavorazione, fino ad arrivare alla vendita, scoprendo le difficoltà per i pescatori che devono fare i conti con il caro carburante e le imbarcazioni extra europee che pescano nel Mar Mediterraneo senza rispettare le loro stesse regole.

La difficile situazione della flotta peschereccia di Mazara del Vallo è stata approfondita in un lungo servizio mandato in onda da ‘Le Iene. Una delle principali cause della crisi è quella legata al caro carburante e all’aumento dei costi di gestione: con il prezzo del gasolio sempre più alto, i viaggi in mare costano troppo e diversi pescatori hanno rivelato che uscire in mare in queste condizioni significa dover andare incontro a perdite sistematiche dal punto di vista economico.

Altri problemi arrivano dalle restrizioni e dalle normative previste dall’Unione Europea: esistono dei vincoli comunitari sulla pesca a strascico e sulla tutela degli stock ittici che limitano i giorni di attività e le zone in cui le imbarcazioni italiane possono pescare, al contrario di quelle extraeuropee.

Gambero rosso di Mazara del Vallo, un’eccellenza siciliana

Il gambero rosso di Mazara del Vallo è un’eccellenza siciliana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo: si distingue per qualità, gusto e sapori unici; un prodotto amatissimo dai grandi chef per preparare piatti prelibati.

C’era un tempo in cui la varietà tipica del Mar Mediterraneo non era valorizzata come oggi e, anzi, veniva spesso scartata e gettata via, in quanto non possedeva la polpa bianca e tendeva a diventare scura nel giro di poco. Con il passare degli anni, però, le cose sono cambiate e il gambero rosso di Mazara è diventato uno dei crostacei più ricercati e pregiati.

L’aristaeomorpha foliacea, nome scientifico utilizzato per indicare il gambero rosso, presenta delle caratteristiche fisiche e organolettiche ben definite e tali da distinguerlo notevolmente dagli altri. Il colore è un rosso porpora tendente al corallo, mentre la testa è caratterizzata da alcune macchie scure.

Al palato il gusto del gambero rosso di Mazara del Vallo è unico, grazie all’alternanza di note decise e dolci. Sono diverse le specialità a base di gambero rosso di Mazara del Vallo, che può essere consumato crudo in tartare, grigliato, cotto in padella oppure fritto.

In generale questo crostaceo tipico del mare siciliano, dove nell’estate del 2026 è stata scoperta un’antica nave romana, può essere abbinato a una grande varietà di pietanze: tra i piatti più conosciuti ci sono i paccheri accompagnati da un pesto di pistacchi, perfetto esempio della tradizione culinaria della Sicilia.