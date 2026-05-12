All'Antico Vinaio, i prezzi per gli Internazionali sono un caso

La celebre catena All'Antico Vinaio è presenti al Foro Italico per gli Internazionali di tennis 2026 ma i prezzi del menu sono diventati un caso

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Gli Internazionali BNL d’Italia sono tra gli eventi sportivi più importanti del calendario tennistico internazionale. Dal 1° al 17 maggio il Foro Italico ospita migliaia di tifosi, turisti e appassionati arrivati per seguire dal vivo campioni come Jannik Sinner, protagonista assoluto dell’edizione 2026. Accanto ai campi da tennis, però, cresce sempre di più anche l’offerta gastronomica. Tra i nomi più attesi di questa edizione c’è anche All’Antico Vinaio, il celebre marchio fiorentino diventato famoso in tutta Italia grazie alle sue schiacciate farcite. Agli Internazionali di Roma, però, il brand è finito al centro delle polemiche per i prezzi applicati durante il torneo.

All’Antico Vinaio i prezzi agli Internazionali fanno discutere

Fondata dalla famiglia Mazzanti a Firenze, All’Antico Vinaio è una catena che negli ultimi anni ha aperto sedi in diverse città italiane e all’estero. Data la popolarità, l’azienda quest’anno ha deciso di partecipare agli Internazionali di tennis 2026 che si tengono a Roma. L’evento, però, non ha portato solo molta pubblicità ma anche discussioni per i prezzi. Come riporta anche ‘La Repubblica’, la gestione ha, infatti, deciso di adottare un prezzo unico di 14,90 euro per tutte le schiacciate proposte agli Internazionali 2026.

Una scelta che, sebbene motivata da esigenze di organizzazione, ha immediatamente acceso molte critiche. Il confronto con i listini ufficiali dei negozi All’Antico Vinaio ha effettivamente evidenziato i rincari. La “Favolosa”, una delle schiacciate più famose della catena nelle sedi tradizionali, costa circa 8 euro, mentre agli Internazionali il prezzo è, appunto, salito a 14,90 euro. Aumento anche per la “Caprese AV” normalmente venduta intorno ai 9 euro e per la “Numero 4”, preparata con crema di patate arrosto, tartufo e provola affumicata.

Più contenuto invece il rincaro della “Schiacciata Italiana”, una delle più ricche del menu con prosciutto crudo di Parma DOP 18 mesi, mozzarella di bufala DOP, pomodoro e pesto di basilico. In questo caso il prezzo abituale è sui 12 euro, quindi è aumentato “solo” di 2,90 euro per l’evento. C’è da precisare che i prezzi elencati sono principalmente per gli spettatori, dato che gli operatori possono usufruire di voucher, mentre i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel accedono a condizioni agevolate.

Gli altri protagonisti food al Foro Italico per gli Internazionali

All’Antico Vinaio non è però l’unico protagonista gastronomico degli Internazionali 2026. Il Fan Village del Foro Italico ospita, infatti, per il 2026 alcuni dei nomi più noti della ristorazione italiana. Tra i più discussi c’è sicuramente Crazy Pizza di Flavio Briatore, presente con un pop-up dedicato e il celebre “Spinning Show”, lo spettacolo dei pizzaioli che fanno roteare gli impasti davanti al pubblico.

Anche i prezzi di Crazy Pizza hanno fatto discutere come sempre. La Margherita viene proposta a 22 euro, mentre la Profumata con pomodorini datterini, aglio e mozzarella di bufala arriva a 30 euro. Ancora più costosa l’Emiliana da 39 euro con prosciutto di Parma stagionato 24 mesi. La pizza più cara del menu è la Tartufo, che raggiunge i 60 euro grazie all’utilizzo di tartufo nero fresco e crema al tartufo. Oltre alle pizze, Crazy Pizza propone anche antipasti gourmet, insalate, primi piatti e dessert, come il tiramisù al minuto venduto a 22 euro.

Accanto ai format più pop e social trova spazio anche l’alta cucina. L’Andrea Aprea Bistrot porta infatti al Foro Italico la firma dello chef due stelle Michelin Andrea Aprea. La presenza del bistrot conferma come gli Internazionali stiano diventando sempre più una piattaforma di visibilità anche per la ristorazione di alto livello. Il Prosecco DOC sarà, inoltre, l’official sparkling wine della manifestazione fino al 2028.