Alessandro Borghese in Maremma per 4 Ristoranti: i locali in gara

Alessandro Borghese ha cominciato le riprese della nuova stagione di 4 Ristoranti e come prima tappa ha scelto di andare nella Maremma Toscana

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La Maremma torna sotto i riflettori grazie alla nuova stagione di 4 Ristoranti, il celebre format condotto da Alessandro Borghese. Negli ultimi anni la Maremma ha conquistato sempre più spazio nel turismo diventando una meta privilegiata per chi cerca esperienze lontane dalle rotte più affollate. Piccoli borghi, natura incontaminata e ottimo cibo rendono questa zona una meta molto apprezzata. Non sorprende, quindi, che Borghese abbia deciso di ambientare qui una nuova puntata di 4 Ristoranti, portando ancora una volta le telecamere alla scoperta delle eccellenze locali.

Le parole di chef Borghese sulla Maremma

A confermare l’entusiasmo per questa nuova tappa di 4 Ristoranti in Toscana è stato lo stesso Alessandro Borghese attraverso i social. In un post pubblicato su Facebook, lo chef ha descritto la Maremma con parole evocative, sottolineando il fascino di un territorio sospeso tra natura e storia.

“Nel cuore più autentico della Toscana, dove la terra incontra il mare e il tempo sembra rallentare, si estende una sorta di “Terra di Mezzo” italiana, direbbe Tolkien, un luogo non solo geografico, ma anche culturale sospeso tra storia e natura selvaggia, tra silenzi pieni e spazi che restano intatti. In questo paesaggio di macchia mediterranea che profuma di vento e libertà, borghi scolpiti nel tufo, la Maremma conserva ancora il suo carattere indomito.”

Chef Borghese ha posto l’accento sulla macchia mediterranea e sui borghi scolpiti nel tufo, elementi che contribuiscono a creare un’identità unica. Lo chef ha poi concluso il suo racconto con una frase significativa: “Oggi, quella stessa identità vive nella cucina. Una cucina essenziale, intensa, di gesti semplici e ingredienti veri, ed io… sono qui per scoprirlo!” Un commento che anticipa perfettamente lo spirito della puntata.

4 Ristoranti in Maremma: i locali in gara

Il successo di “4 Ristoranti” continua senza sosta. Il programma, in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW, sta arrivando con una nuova stagione, confermandosi uno dei format culinari più amati dal pubblico italiano. Prodotto da Banijay Italia, ha realizzato negli anni centinaia di episodi, coinvolgendo oltre 500 ristoratori sia nel nostro paese sia all’estero. La formula è ormai consolidata: quattro ristoratori si sfidano valutandosi a vicenda su location, menu, servizio e conto, con il giudizio finale di Borghese che può confermare o ribaltare il risultato.

Un meccanismo semplice ma efficace, che ha contribuito a rendere il programma un punto di riferimento per gli appassionati di cucina. Le riprese della puntata in Maremma hanno già attirato l’attenzione. Il celebre furgoncino del programma è stato avvistato in diverse località della zona, scatenando curiosità. Secondo quanto riportato dal sito ‘Maremma Oggi’, ci sarebbero delle ipotesi sui possibili ristoranti in gara, anche se la produzione mantiene il massimo riserbo. Tra i nomi emersi ci sarebbe La Terra di Nello a Castiglione della Pescaia, insieme ad alcune tappe lungo la strada Castiglionese e nei pressi del centro ippico La Bandita.

Altre segnalazioni condivise da ‘Maremma Oggi’ parlano di riprese effettuate presso La Maremmeria, immersa nella natura di Scarlino, e all’Agriturismo Il Gelsomino, situato nel Parco della Maremma. Un altro degli elementi più attesi riguarda il piatto protagonista della sfida. Secondo le prime voci, potrebbe essere il cinghiale alla cacciatora, uno dei simboli della cucina maremmana. Anche in questo caso, però, non ci sono conferme ufficiali e sarà necessario attendere la messa in onda per scoprire i dettagli. La puntata dedicata alla Maremma dovrebbe andare in onda a dicembre 2026, ma l’attesa è già altissima.