Perché Alessandro Borghese chiude i suoi ristoranti a Natale 2025

I ristoranti di Alessandro Borghese, a Milano e a Venezia, restano chiusi per Natale 2025: il messaggio sul sito ufficiale dei locali dello chef

I ristoranti AB – Il lusso della semplicità di Alessandro Borghese a Milano e Venezia restano chiusi a Natale: l’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale dei locali dello chef romano acclamato dal pubblico televisivo per il programma ‘4 ristoranti’.

Alessandro Borghese chiude i suoi ristoranti a Natale: il messaggio

“Chiusura Natalizia – si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale di Alessandro Borghese – in occasione delle festività natalizie, il Ristorante AB – Il lusso della semplicità di Milano resterà chiuso dal 24 al 26 dicembre 2025 compresi e il giorno 1 gennaio 2026″. Lo stesso messaggio appare all’apertura della sezione dedicata all’altro ristorante di Borghese a Venezia, ma il giorno di chiusura è uno in più: dal 23 al 26 dicembre, insieme all’1 gennaio.

Quella di chiudere i suoi ristoranti a Natale è diventata ormai una sorta di tradizione per Alessandro Borghese: la stessa cosa era successa, per esempio, nel 2022, quando lo chef spiegò i motivi della decisione nel corso di un’intervista rilasciata al tempo ai microfoni del quotidiano ‘La Stampa”.

“I miei ristoranti restano chiusi i giorni di Natale, così il mio staff può tornare a casa dai propri cari che spesso vivono in Calabria, in Puglia e in Sicilia – raccontò Borghese tre anni fa – mi fa piacere che la mia brigata possa tornare dai propri parenti. Io sono per il Natale e casa. Milano e Venezia sono due città frenetiche, tutto l’anno lavoriamo con orari improponibili, quindi è giusto che almeno per le feste si possa tornare a casa dai propri cari”.

In quell’occasione lo chef romano rivelò che lui steso avrebbe trascorso il Natale in Campania, la terra d’origine sia di suo padre che della moglie Wilma, lasciando il comando della cucina alla suocera: “In cucina comanda mia suocera, la festa inizia già il 24 con menu a base di pesce tra anguilla, vongole, baccalà fritto e l’immancabile insalata di rinforzo che c’è sempre anche se non la mangia nessuno”.

Il cenone di Capodanno a Milano e Venezia

I due ristoranti di Alessandro Borghese a Milano e Venezia, invece, sono aperti per il cenone di Capodanno, come annunciato dallo stesso chef attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram:

“Due città. Due anime. Una sola cucina. Il Cenone di San Silvestro si trasforma in un’esperienza di gusto e materie prime d’eccellenza: ogni piatto è una storia, ogni sapore una rivelazione. A Milano e Venezia, AB – Il lusso della semplicità ti aspetta con un menu firmato chef Alessandro Borghese che svela ciò che siamo davvero, autentici, intensi, sorprendenti. Capodanno non è solo un brindisi: è scegliere chi vuoi essere o lasciare che la tua essenza si sveli!”.

Protagonista in tv con la nuova stagione di ‘Alessandro Borghese – 4 Ristoranti’, lo chef ha concesso di recente un’intervista a ‘Vanity Fair’ dove ha parlato delle novità che attendono gli spettatori:

“Questa undicesima stagione è particolarmente bella, dalle Piane del Gran Sasso con la transumanza delle pecore alla cozza tarantina fino alle paste fresche modenesi, ci siamo spinti fino ai Colli Piacentini. Dentro c’è il game che è sempre divertente, ma il bello del programma è proprio raccontare i posti, i luoghi e le persone che sono le prime a mettersi in gioco per presentarsi nella maniera più opportuna”.