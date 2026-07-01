Alcaraz in vacanza a Procida: conquistato da Marina di Corricella

Il tennis Carlos Alcaraz è stato avvistato nell'isola di Procida dove si è concesso una cena in relax con degli amici nella zona di Corricella

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Carlos Alcaraz si gode qualche giorno di pausa in Italia e sceglie una delle isole più suggestive del Golfo di Napoli. Il campione spagnolo è stato avvistato a Procida, dove la sua presenza non è passata inosservata a residenti e turisti. Proprio qui, infatti, il campione ha scelto di passare una serata lontana dai campi da tennis, tra mare, amici e uno degli scorci più fotografati della Campania.

Procida e Marina di Corricella conquistano anche Alcaraz

Più piccola e meno mondana rispetto a Capri, più raccolta rispetto a Ischia, Procida conserva un’identità molto riconoscibile fatta di case colorate, porticcioli, scale, barche da pesca e vicoletti. Nel 2022 è stata Capitale italiana della Cultura, diventando la prima isola a ottenere questo titolo, e da allora la sua immagine ha avuto una nuova visibilità anche fuori dai confini italiani. Tra i luoghi simbolo dell’isola c’è Marina di Corricella, il borgo marinaro più antico di Procida. La sua fama è cresciuta anche grazie al fatto che la Corricella è finita anche sulla copertina della guida Lonely Planet.

Ora, a essere conquistato dalla Corricella è stato anche Carlos Alcaraz. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, il tennista spagnolo è arrivato a Procida in barca per una cena in compagnia di alcuni amici. Lo sbarco nella zona della Corricella ha trasformato una normale serata estiva in un piccolo evento. Il campione, secondo quanto raccontato, si è mostrato disponibile con i presenti, concedendo fotografie e qualche parola ai fan. Alcaraz, fermo per infortunio e assente dai grandi appuntamenti di queste settimane, ha scelto proprio Procida per un momento di relax con gli amici.

Chi è Carlos Alcaraz: storia, carriera, vittorie e infortuni

Carlos Alcaraz Garfia è nato il 5 maggio 2003 a El Palmar, nella regione spagnola di Murcia. È cresciuto in una famiglia legata al tennis e ha iniziato a giocare da bambino, mostrando molto presto un talento fuori dal comune. Il suo percorso professionistico è cominciato giovanissimo e la sua ascesa è stata rapidissima, tanto da renderlo in pochi anni uno dei principali protagonisti del tennis mondiale. Il suo nome, infatti, ora si affianca a quello dei “Grandi Tre” del tennis, ovvero Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Il primo grande salto è arrivato nel 2022, quando ha vinto gli US Open diventando il più giovane numero uno della storia del ranking ATP. Quel successo ha segnato l’ingresso definitivo di Alcaraz tra i grandi del tennis. Nel 2023 ha conquistato Wimbledon battendo Novak Djokovic in finale, in una partita diventata simbolica. Nel 2024 ha completato un’altra impresa, vincendo prima il torneo francese Roland Garros e poi Wimbledon. Quel doppio successo tra Parigi e Londra lo ha consacrato come un grande campione. Nello stesso anno ha ottenuto anche la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, perdendo in finale contro Djokovic ma confermando il proprio talento.

Anche la rivalità con Jannik Sinner è diventata una delle grandi storie del circuito. I due si sono già affrontati in partite di altissimo livello come agli ATP Finals, Wimbledon e agli Australian Open. Nel 2026, con la vittoria all’Australian Open, ha completato il Career Grand Slam, cioè la conquista di tutti e quattro i tornei major almeno una volta in carriera. Un risultato impressionante per un tennista ancora giovanissimo.