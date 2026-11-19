Da un piccolo borgo italiano fino al Vaticano, l'albero di Natale di San Pietro porta con sé una storia di comunità e solidarietà che supera le feste

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È partito in elicottero dai boschi della Basilicata il grande abete che diventerà l’albero di Natale in piazza San Pietro per le festività del 2026 e che, dopo una complessa operazione di recupero, raggiungerà il Vaticano per essere allestito in vista di una cerimonia dal significato particolare.

Da quale località arriva l’albero di Natale di San Pietro

A illuminare il Natale 2026 in Vaticano sarà un abete bianco proveniente dal Parco nazionale del Pollino, precisamente dal bosco di Cugno dell’Acero, nel territorio di Terranova di Pollino, piccolo comune della provincia di Potenza.

Ha circa sessant’anni, raggiunge un’altezza di 24 metri, ed è stato donato alla Santa Sede dall’amministrazione comunale lucana, con la collaborazione della Regione Basilicata; il suo trasferimento ha richiesto un’organizzazione particolare a causa della posizione dell’albero, situato in una zona difficilmente accessibile ai mezzi di trasporto.

Dopo il rinvio delle operazioni dovuto alle condizioni meteorologiche sfavorevoli del 17 novembre, il taglio è stato completato il giorno successivo. Un elicottero ha quindi sollevato l’abete e lo ha trasferito nell’area di San Paolo Albanese, dove è stato predisposto il successivo trasporto su strada verso Roma.

La scelta dell’abete era avvenuta durante un sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune e dai responsabili del Servizio Giardini e Ambiente del Governatorato della Città del Vaticano, alle cui operazioni hanno partecipato anche professionisti del settore forestale e organismi di vigilanza incaricati di verificare le condizioni di sicurezza e il rispetto delle procedure ambientali. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’intervento favorirà anche il ricambio naturale della vegetazione nell’area interessata.

Per la comunità di Terranova di Pollino, la donazione rappresenta il risultato di un progetto avviato ben dieci anni prima. Risale infatti al 2016 la candidatura presentata dall’amministrazione comunale per offrire alla Santa Sede un albero proveniente dal proprio territorio. Il sindaco Franco Mazzia ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il paese, che avrà l’opportunità di far conoscere a un pubblico internazionale le proprie tradizioni e il patrimonio naturalistico delle montagne lucane.

L’arrivo dell’abete in Vaticano è previsto per questa mattina, giovedì 19 novembre, quando sarà innalzato nella piazza progettata da Gian Lorenzo Bernini, in attesa dell’allestimento natalizio. Il programma prevede inoltre la consegna di altri alberi di dimensioni inferiori, destinati agli ambienti della Santa Sede e al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.

Quando sarà acceso l’albero di Natale in Vaticano

La tradizionale accensione dell’albero di Natale del Vaticano è in programma per lunedì 7 dicembre 2026, alle 17.30, con una novità che coinvolgerà anche la città umbra di Gubbio. Per la prima volta, infatti, le illuminazioni delle due località saranno inaugurate contemporaneamente, attraverso un collegamento in diretta organizzato in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

La scelta di Gubbio richiama uno degli episodi più conosciuti della tradizione francescana, l’incontro tra il Santo e il lupo raccontato nei Fioretti. Sul Monte Ingino sarà acceso il celebre albero luminoso che si sviluppa lungo il pendio della montagna, mentre a Roma saranno alcuni bambini in cura presso i reparti oncologici degli ospedali italiani ad azionare il sistema di illuminazione dell’abete.

Un ruolo importante sarà affidato anche agli addobbi, realizzati nell’ambito del progetto ‘Il Mondo che vorrei’ della Fondazione Lene Thun. Attraverso i laboratori di ceramico-terapia organizzati negli ospedali, i piccoli pazienti hanno creato decorazioni in argilla ispirate ai propri desideri e alle immagini di un futuro migliore. Le loro opere saranno esposte sull’albero, insieme a oltre 50.000 luci LED programmabili per realizzare differenti effetti luminosi.

Alla cerimonia parteciperà anche una delegazione proveniente dalla Basilicata, composta da cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. Il programma comprende un’udienza mattutina con Papa Leone XIV e la successiva inaugurazione pomeridiana, durante la quale saranno presenti musicisti con strumenti della tradizione popolare lucana, tra cui zampogne e organetti.

Il progetto proseguirà anche dopo la conclusione delle festività grazie alla collaborazione con Conlegno, il legno dell’abete sarà recuperato per produrre giocattoli didattici destinati a strutture per l’infanzia e manufatti di carattere religioso, tra i quali crocifissi e arredi ecclesiastici. È prevista anche la realizzazione di un pastorale per il Pontefice, nell’ambito di un’iniziativa che intende valorizzare il riutilizzo delle risorse naturali.

Accanto all’albero sarà allestito anche il presepe di piazza San Pietro, donato dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e realizzato con il contributo di numerose comunità abruzzesi. L’opera, intitolata ‘Il grande Mistero’, riprenderà le caratteristiche delle antiche abitazioni rurali costruite con terra e paglia e vedrà anche la partecipazione di alcuni detenuti coinvolti in attività educative e formative.