Caso albero di Natale a Piazza Navona: "È il nuovo Spelacchio"

In piazza Navona è stato installato un albero di Natale che per le sue caratteristiche è stato paragonato a Spelacchio e ha provocato polemiche

Con l’avvicinarsi delle festività, le città italiane iniziano a trasformarsi e vengono installate decorazioni e gli alberi di Natale che diventano simbolo dell’atmosfera più attesa dell’anno. Da Milano a Napoli, passando per Firenze, Torino, Bologna e Bari, ogni città sceglie le migliori installazioni per celebrare la stagione natalizia.

C’è, però, una città che, più di tutte, fa da anni discutere per il suo albero di Natale: Roma. Il tema dell’albero nella capitale continua a scatenare dibattiti, ironie e polemiche. Quest’anno i riflettori sono puntati su piazza Navona, dove l’albero installato è diventato oggetto di meme, battute e polemiche soprattutto sui social.

L’albero di Natale 2025 di piazza Navona è un caso

Strade illuminate, mercatini, presepi, piste di pattinaggio e, naturalmente, gli immancabili alberi di Natale diventano simbolo dell’atmosfera più attesa dell’anno. Roma, ancora una volta, è al centro di discussioni per il suo albero di Natale. Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, l’albero principale in città è stato installato in piazza del Popolo e non in piazza Venezia, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova fermata della Metro. Ma non è quest’albero a far discutere, al centro di polemiche è quello installato a piazza Navona. In poche ore questo è diventato un caso, soprattutto sui social.

L’albero, collocato in un grande vaso nero di plastica e circondato da transenne, appare a molti troppo “modesto”. Si tratta di un abete alto ma che sembra piuttosto esile, in più è stato decorato con luci e palline rosse e gialle di grandi dimensioni. Queste, secondo molti cittadini e turisti che l’hanno visto dal vivo, sembrano pesare sui rami già molto esili e poco folti. Si sono così moltiplicati i post e i video diventati virali sui social con critiche su questo albero.

Diversi cittadini, infatti, hanno espresso online entusiasmo per il resto della piazza, le attività e le installazioni, ma non risparmiano critiche sull’albero di Natale. Le piattaforme social sono, quindi, diventate terreno fertile per commenti, meme e critiche mentre alcuni cittadini hanno chiesto un intervento diretto del Comune.

Commenti social e polemiche sull’albero di piazza Navona

Le reazioni all’albero di piazza Navona non possono essere comprese fino in fondo senza ricordare l’episodio che ha segnato per sempre il rapporto tra Roma e i suoi alberi natalizi: il caso di Spelacchio. Era il Natale del 2017 quando, in piazza Venezia, è stato installato un abete proveniente dal Trentino che è apparso fin da subito magro, spoglio e poco folto. Nel giro di poche ore è nato il soprannome che ha poi fatto la storia, Spelacchio.

Il caso ha assunto in poco tempo grandi proporzioni: meme, servizi tv, articoli ironici, perfino un’indagine interna del Comune per accertare responsabilità e costi. Oggi, alcuni anni dopo quell’episodio, molti romani riconoscono nella nuova installazione di piazza Navona lo stesso “spirito dimesso” che aveva caratterizzato Spelacchio. Una cittadina scrive su Facebook: “Sarà lo stesso fornitore di Spelacchio”. Un altro commenta: “Bruttarello forte, piazza Navona merita ben altro” e c’è persino chi azzarda: “Spelacchio era più bello!”

Un utente documenta la scena spiegando: “Tutto stupendo… ma l’albero non è all’altezza”, mentre altri ironizzano: “Molto meglio il mio albero di casa”. Non mancano anche osservazioni politiche: alcuni utenti ne fanno una questione di immagine della città, altri una critica all’amministrazione e al sindaco Gualtieri.