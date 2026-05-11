Aggiungi InItalia alle tue fonti preferite su Google

Aggiungendo InItalia alle tue fonti preferite su Google avrai la possibilità di avere sempre a portata di mano i contenuti che ti interessano davvero

InItalia è il magazine che attraverso notizie, curiosità e approfondimenti racconta le eccellenze, l'arte, la cultura e il lifestyle dalle città italiane

Ogni giorno siamo abituati a scorrere tra i titoli di tante notizie, ma non sempre le news che ci appaiono davanti agli occhi sono in linea con i nostri interessi o con ciò di cui abbiamo davvero bisogno in quel momento. Per questo, Google ha deciso di introdurre la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite e personalizzare l’informazione in modo che sia vicina alle esigenze specifiche del singolo utente.

Da oggi, anche tu puoi aggiungere InItalia tra le tue fonti preferite su Google e trovare così più facilmente i nostri contenuti su eccellenze, lifestyle, arte e cultura del nostro Paese tra le notizie principali. In questo semplice modo hai la possibilità di leggere più facilmente ciò che davvero ti interessa, senza dover perdere tempo a cercare ogni volta i contenuti che desideri leggere.

Come aggiungere InItalia alle tue fonti preferite

Per aggiungere InItalia alle tue fonti preferite ti basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare Virgilio InItalia tra le fonti disponibili, proprio come nell’immagine qui sotto.

Una volta trovata la fonte, ti basta selezionarla tra le preferite per iniziare a visualizzare più spesso i contenuti pubblicati su quella pagina. Da quel momento, gli articoli di InItalia otterranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra le news suggerite per te.

Un’informazione più vicina ai tuoi interessi

Scegliendo le tue fonti puoi costruire il tuo spazio informativo su misura in base ai tuoi specifici interessi: aggiungendo InItalia tra le fonti preferite, hai la possibilità di trovare con più facilità contenuti utili, spunti e approfondimenti pensati per accompagnarti nella vita di ogni giorno. Si tratta di un modo pratico e comodo per rendere le notizie più rilevanti, accessibili e in linea con ciò che davvero ti interessa.